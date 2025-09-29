금융당국 "주민증 관련 금융서비스 외에는 대부분 정상화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국정자원 화재 관련 금융권 3차 긴급 대응 회의 개최

국가정보자원관리원(국정지원) 전산실 화재로 금융 전산망 마비 등 피해가 지속되고 있는 29일 시중은행 ATM기기를 이용하는 시민들이 없어 한가한 모습을 보여주고 있다. 2025.09.29 윤동주 기자

AD

금융당국은 지난 26일 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 이후 발생했던 금융서비스 차질 현상이 주민등록증 진위확인 등 일부를 제외하고 상당 부분 정상화 단계라고 밝혔다.

금융위원회와 금융감독원 등은 29일 오후 서울 세종로 정부서울청사에서 국정자원 화재 관련 금융권 3차 긴급 대응 회의를 개최했다.

금융권은 이날 회의에서 국정자원 시스템 복구가 순차적으로 이뤄져 그간 애로가 발생했던 금융서비스가 대부분 정상화됐다고 설명했다. 현재 주민등록증 진위확인 등과 관련한 금융서비스 외에는 대부분 차질 없이 공급되고 있는 상황이라고 보고했다.

당국은 ▲금융거래 시 필요한 행정정보 자동접수(공공마이데이터)가 대부분 복구 완료됨에 따라 별도 서류제출 등 없이도 대출 신청 등 금융서비스 이용이 가능하게 됐고 ▲우체국 금융서비스도 정상화돼 우체국 계좌에 대한 송금·이체 등 서비스도 가능하게 되었다고 설명했다.

주민등록증 진위 확인 서비스의 경우에도 운전면허증, 여권, 이미 발급된 모바일 신분증, 외국인 등록증 등 대체 수단을 활용할 수 있다는 점을 팝업 페이지, 카카오톡 메시지 등을 통해 명확하고 신속하게 안내하고 있다고 밝혔다.

주민등록증만 소지한 고객에 대해서도 창구에서 정부24 시스템, 1382(행안부 주민등록증 진위확인 ARS 서비스)를 통해 진위확인을 거치는 등 유연한 방식으로 고객의 불편을 최소화하고 있다고 전했다.

권대영 금융위 부위원장은 "국가정보자원관리원 시스템의 순차적 복구에 따라 우려됐던 금융서비스가 대부분 정상적으로 공급되고 있다는 점은 다행"이라면서도 "사태가 완전히 종료될 때까지 긴장의 끈을 놓지 말고 현장에서 소비자 불편이 없도록 끝까지 최선을 다해 달라"고 당부했다.





AD

이어 "주민등록증 진위확인 등 아직 복구가 이뤄지지 않은 서비스와 관련해서도 운전면허증 등 대체 수단 안내, 창구에서 유연한 진위확인 수행 등 소비자 불편 해소를 최우선 가치로 최선의 노력을 다해 달라"고 주문했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>