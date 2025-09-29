KT-MS, 한국적 AI 모델 ‘소타 K’ 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GPT-4o 뛰어넘는 성능…공무원·귀화 시험서도 우위

방언·전문용어까지 자연스러운 처리…실제 기업 적용 사례도 성과

KT가 마이크로소프트(MS)와 손잡고 GPT-4o를 한국 사회에 최적화한 인공지능(AI) 모델을 선보였다. KT는 29일 'SOTA K 빌트온 GPT-4o'(소타 K)를 공식 출시하고, 글로벌 기술력과 한국적 특화 역량을 결합한 새로운 AI 모델이라고 소개했다.

KT는 기존 대형 언어모델(LLM)이 영어권 중심 데이터에 치우쳐 한국어와 국내 고유의 사회·문화적 맥락을 충분히 반영하지 못한 한계를 보완하기 위해 이번 모델을 개발했다고 설명했다. 고품질 한국 특화 데이터를 대규모로 확보해 학습에 활용했고, MS와의 협력을 통해 GPT-4o를 한국 사회에 맞게 발전시켰다는 것이다.

소타 K는 데이터 주권 보호, 한국 문화 이해, 모델 선택권 보장, 안전하고 책임감 있는 AI라는 네 가지 철학을 구현했다. 한국어 경어법과 방언은 물론 법률·금융·역사 등 특정 산업 분야에서 사용되는 전문 용어까지 매끄럽게 이해하고 생성할 수 있어 비즈니스 환경에서의 실용성이 크게 높아졌다는 게 KT의 설명이다.

KT는 자체적으로 마련한 한국적 AI 평가 지표를 통해 정량·정성 평가를 진행한 결과, 소타 K가 한국어 이해와 생성, 추론, 사회·문화 맥락 반영, 전문 지식 영역 등 주요 항목에서 GPT-4o보다 우수한 성능을 보였다고 밝혔다. 특히 한국사와 법령, 한국어 등 고난도의 한국적 지식을 요구하는 공무원 시험과 귀화 시험에서 GPT-4o를 능가하는 성과를 거뒀다고 강조했다.

실제 적용 사례에서도 성능이 검증됐다. 메리츠화재는 보험 약관 자동 요약과 상담원 스크립트 생성에서, EBS는 초중고 교과 과정별 문항 생성에서, 연세의료원은 영어·한국어가 혼합된 의료 데이터를 환자 친화적으로 안내하는 데서 각각 성과를 확인했다. 한국전력공사도 명확하고 신속한 질의응답 능력을 인정하며 내부 시스템과의 연계 가능성에 주목했다.





KT는 앞으로 우선 자사 B2C(기업-개인 거래) 사업에 소타 K를 적용해 성능과 안정성을 검증한 뒤, 파트너사로 서비스 제공을 확대한다는 계획이다. 윤경아 KT 에이전틱 AI랩장(상무)은 "소타 K는 글로벌 수준의 기술력과 한국적 특화를 동시에 실현한 혁신적 모델"이라며 "MS와의 협업을 통해 축적한 기술적 경험을 바탕으로 다양한 AI 모델 개발을 이어가고, 국내 AI 생태계 활성화에 기여할 것"이라고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

