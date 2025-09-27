'관세 협상 난항' 李정부, 반미 정서 자극 우려에 "도전적 상황…극복 시 관계 강화"

대미 강경 발언에 반미 정서 자극 우려

정부 "극복 땐 오히려 한미 관계 강화"

정부가 최근 교착 상태에 빠진 한미 관세 협상과 관련한 한국 정부의 대미 강경 발언이 반미 정서를 자극하고 협상에 악영향을 줄 수 있다는 지적에 대해 "도전 요소지만 극복할 경우 한미 관계는 더욱 강화될 것"이라고 26일(현지시간) 밝혔다.

연합뉴스

정부 고위 관계자는 이날 뉴욕에서 한국 특파원단과 만나 "한미 관세 협상이 아직 타결되지 않은 만큼 이런 요소가 양국 관계의 도전 요소가 된다는 점은 인정한다"면서도 "그간 한미 관계에서는 이 같은 도전 요소가 여러 차례 있었고, 그 때마다 이를 해결하면서 양국 관계가 더욱 강화됐다"고 말했다.

그는 1997년 외환위기 당시 미국과의 국제통화기금(IMF) 패키지 협상을 사례로 들며 "가혹하다는 비판이 있었지만 결국 위기를 극복했고 한미 관계는 더 좋아졌다"고 설명했다. 이어 "2008년 글로벌 금융위기 때도 (이런 경험과 신뢰를 바탕으로) 한국은 위기를 비켜나갈 수 있었다"고 강조했다.

현재 한미 양국은 지난 7월 말 타결한 무역 합의를 둘러싸고 후속 협상에서 이견을 좁히지 못한 채 갈등을 이어가고 있다. 미국은 한국에 상호관세 및 자동차 관세를 15%로 인하하기로 했고, 한국은 그 대가로 미국에 3500억달러를 투자하기로 합의했다. 이와 관련해 미국은 직접 투자 비중 확대와 이익의 90%를 미국이 가져가는 '일본식 합의' 방식을 요구하는 반면, 한국은 보증·대출 중심의 투자 방식을 고수하며 맞서고 있다.

여기에 이재명 대통령이 미국의 요구를 그대로 수용할 경우 "1997년과 같은 외환위기와 탄핵 가능성에 직면할 수 있다"고 공개적으로 발언하면서, 반미 정서를 자극하고 협상 교착 상태가 장기화될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 실제로 이 대통령은 지난 24일 스콧 베선트 미 재무부 장관을 직접 만나 관세 협상 타결을 위한 한미 통화 스와프 체결 필요성을 강조했으나, 미국 측으로부터 별다른 응답을 얻지 못했다. 오히려 도널드 트럼프 미국 대통령은 다음 날 한국의 대미 투자금 3500억달러를 "선불(up front)"이라고 규정하며, 대미 투자가 관세 인하의 전제 조건이란 점을 거듭 강조하는 등 강경한 입장을 내비쳤다.





이 같은 상황에서 이날 정부 고위 관계자의 발언은 이번 관세 협상이 한미 관계의 새로운 시험대가 될 수 있지만, 이를 극복할 경우 오히려 관계 강화의 계기가 될 수 있다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

