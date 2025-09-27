金총리, 여의도 불꽃축제 현장 점검…"끝까지 안전" 당부

김민석 국무총리는 27일 서울 여의도에서 열리는 '서울세계불꽃축제 2025' 현장을 사전 방문하고 안전관리를 당부했다.
이날 국무조정실에 따르면 김 총리는 불꽃축제가 열리는 여의나루역 인근 여의도공원에서 서울시 관계자들과 만나 축제 안전관리 종합 대책을 보고받았다. 김 총리는 현장 관계자들에게 "서울세계불꽃축제는 전국에서 가장 큰 행사인데 걱정이 많다"며 "(시민들이) 대규모로 모여 어려운 일을 겪었던 경험이 있지 않나. 그런 일이 없도록 잘 챙겨달라"고 당부했다.
아울러 "예방 이상으로 중요한 게 것이 어디 있나"라며 "국민들이 추석을 앞두고 안심하고 즐길 수 있도록 경찰과 구청, 소방 등 모두 잘 준비해달라"고 거듭 강조했다.
김 총리는 "화려한 불꽃만으로는 진정한 축제가 될 수 없고 안전이 더해져야 비로소 완전한 축제"라며 "행사가 끝나고 모든 국민이 무사히 귀가하는 순간까지가 안전 관리의 완성임을 명심하고, 끝까지 긴장의 끈을 놓지 말고 마지막 순간까지 최선을 다해달라"고 말했다.
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
