"AI에 돈 쏟아붓다 망한다"…억만장자 투자자의 경고

'자본 파괴' 이어질 수 있다 경고

억만장자 투자자이자 미국의 유명 헤지펀드 창립자가 인공지능(AI) 인프라에 대한 천문학적 투자가 '자본 파괴'로 이어질 수 있다고 경고했다.

연합뉴스는 26일 블룸버그 통신을 인용해 헤지펀드 그린라이트 캐피털의 창립자인 데이비드 아인혼이 한 발언을 보도했다.

그는 미국 뉴욕증권거래소에서 열린 패널 토론에서 애플이나 메타플랫폼, 오픈AI 같은 회사들이 벌이는 수조달러(수천조원) 규모의 AI 인프라 확충이 너무 극단적이어서 최종적인 성과가 너무 불확실하다고 말했다.

아인혼은 AI가 궁극적으로는 오늘날의 낙관적인 전망을 능가할 것으로 예상했다. 다만, 1년에 1조달러 또는 5000억달러를 지출하는 게 투자 회사에 좋은 결과를 가져올지 의구심이 든다고 했다.

그는 "제시되는 숫자(투자액)들이 너무 극단적이어서 정말로 이해하기 힘들다"며 "그게 '제로'(0)는 아닐 거라고 확신하지만 이 (투자) 사이클을 통해 막대한 양의 자본 파괴가 벌어질 합리적인 가능성이 있다"고 말했다.

자본 파괴는 금융 업계에서 막대한 투자가 이뤄졌지만 수익 등 지속되는 경제적 가치를 창출하지 못한 채 돈이 낭비된 경우를 뜻한다.

블룸버그는 아인혼의 발언을 두고 "AI 인프라에 대한 전례 없는 규모의 지출이 나중에 변혁을 가져온 것으로 입증되더라도 그 과정에서 막대한 자본 파괴를 낳을 수 있다고 경고한 것"이라고 풀이했다.

아인혼은 또 이날 일자리 증가세 둔화와 생산성 정체가 경기 침체의 신호일 수 있다고 주장했다. 그는 "나는 우리가 경기 침체로 진입하고 있거나 이미 진입했다는 쪽의 의견"이라며 "일자리가 늘지 않고 근로시간은 줄어들고 생산성은 그다지 훌륭하지 않다"고 말했다.

앞서 아인혼은 지난 1월 투자자 서한에서 "우리는 이제 (하다하다) '방귀 코인(Fartcoin)' 단계에까지 접어들었다"고 언급했다. 최근 급등한 밈 코인 중 하나인 방귀 코인을 지칭한 것이다.





이 코인은 최근 시가총액 25억달러를 기록하며 큰 인기를 끌었다. 올해 들어 약 60% 상승했다. 그러나 아인혼은 이 코인이 거래와 투기 외에는 특별한 용도가 없다고 지적했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

