지애드스포츠, KLPGA 해외 중계권 유통 본격 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SBS미디어넷과 2027년까지 판매 대행 계약

호주폭스스포츠, 태국 트루비전 KLPGA 중계

스포츠마케팅 전문 기업 지애드스포츠가 한국여자프로골프협회(KLPGA) 해외 중계권 판매 대행 계약을 했다.

호주 폭스스포츠가 하나금융그룹 챔피언십을 중계하고 있다. 지애드스포츠 제공

AD

지애드스포츠는 24일 KLPGA 공식 중계권 파트너사인 SBS미디어넷과 2027년까지 중계권 판매 계약을 맺었다. 이번 계약 체결과 동시에 말레이시아, 브루나이의 아스트로(ASTRO), 미국과 캐나다의 ODK와 KLPGA 중계권 계약도 했다. 또 호주 폭스스포츠와 태국 트루비전이 21일 끝난 KLPGA 투어 하나금융그룹 챔피언십을 스포츠 채널 및 온라인동영상서비스(OTT) 동시 생중계로 편성하게 했다.





AD

지애드스포츠는 "KLPGA가 한국을 넘어 세계 무대에서도 사랑받도록 다양한 외국 미디어 플랫폼들과 적극적으로 협력하고 있다"며 "한국 여자 골프의 브랜드 가치를 더욱 높이고, 세계 팬들에게 KLPGA의 매력을 전하겠다"고 밝혔다. 한국야구위원회(KBO)와 한국배구연맹(KOVO)의 해외 중계권 사업을 주도해온 지애드스포츠는 이번 KLPGA 해외 중계권 판매 추진을 통해 한국을 대표하는 글로벌 스포츠 중계권 기업이 됐다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>