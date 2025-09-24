화순 광덕문화광장에 가면 농·특산물 최고 40%까지 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화순군, 10월1일∼2일 '추석맞이 직거래 장터' 연다

화순팜 우수 입점업체 참여…화순사랑상품권도 사용 가능

화순 광덕문화광장서 열 예정인 추석 직거래장터 홍보 전단지. 화순군 제공

화순군이 추석 연휴 직전인 10월 1일∼2일, 이틀간 광덕문화광장에서 '추석맞이 농·특산물 직거래장터'를 연다.

이번 장터에는 화순팜 우수 입점업체 30개가 참여하며, 군민들은 최소 20%∼최대 40%까지 저렴하게 지역 농·특산물을 구매할 수 있다. 또한, 화순사랑상품권 결제도 가능해 명절 장바구니 부담을 크게 줄일 것으로 기대된다.

장터는 10월 1일 오전 10시부터 저녁 9시 야시장까지 운영되며, 2일은 오전 10시부터 오후 6시까지 열린다.





안진환 농총활력과장은 "이번 직거래장터는 단순한 판매 행사가 아니라, 군민들께서 추석을 더욱 풍성하고 즐겁게 보내실 수 있도록 군이 정성을 다해 준비한 자리다"며 "앞으로도 지역 농민과 군민 모두에게 실질적인 도움이 되는 다양한 지원과 프로그램을 꾸준히 마련해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

