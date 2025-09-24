부안군, '제4회 국가유산 야행' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'8야(夜) 주제' 총 28개 프로그램 진행

전북 부안군은 지난 19일~20일까지 '제4회 2025 부안 국가유산 야행' 행사가 성황리에 마무리됐다고 24일 밝혔다.

부안군이 지난 19일~20일까지 '제4회 2025 부안 국가유산 야행' 행사가 성황리에 마무리됐다. 부안군 제공

이번 행사는 부안 야행을 여는 개막 행사로 권익현 부안군수가 국가유산 사적 '제5로 직봉-부안 점방산 봉수'의 가치와 보존의 중요성을 설명하는 국가유산해설이 진행됐고, 부안초등학교 관현악단 윈드오케스트라의 개막축하공연이 어우러져 야행의 활기가 넘쳤다.

'부안 국가유산 야행'은 8야(夜)를 주제로 총 28개 프로그램으로 진행됐다.

부안 야행은 국가유산 당산을 소재로 한 문화행사로 '안녕, 부안의 밤 그리고 바다'를 주제로 부안 당산제와 부안농악을 비롯한 국가무형유산 봉산탈춤과 줄타기 등 부안에서 쉽게 접하기 어려운 국가무형유산 공연을 펼치면서 많은 방문객에게 호평을 받았다.

이 밖에도 반계 유형원·여류시인 이매창·허균의 홍길동전·박지원의 허생전·근현대문학가 신석정을 주제로 한 부안의 이야기꾼 프로그램은 부안의 역사와 문학을 이해할 수 있어 좋았다는 방문객의 긍정적 반응을 얻었다.

이번 부안 야행은 부안의 전통문화를 모든 연령이 체험하고 국가유산의 보존과 계승의 중요성을 공감할 수 있도록 기획했다. 특히 부안의 당산문화를 알리기 위해 지역민이 직접 참여한 '부안 당산제 재현'과 어린이의 눈높이에 맞춘 "인형극-오리날다"는 당산문화를 재미있게 전달했다는 점에서 큰 호응을 얻었다.

또 일제강점기부터 1960년대까지 부안 일대를 촬영한 기록사진전 '부안의 타임캡슐' 역시 큰 관심을 받았다.





권익현 부안군수는 "올해 네 번째로 개최한 부안 국가유산 야행에 많은 군민과 방문객이 찾아와 성황리에 진행될 수 있었다"며 "앞으로도 부안의 뛰어난 국가유산을 널리 알리고 문화도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

