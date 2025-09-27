서울시립대, 코리아타임즈 국제화 우수대학 7위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025 대학 국제화 평가 상위권

서울시립대학교는 코리아타임스(Korea Times)가 주관한 '제1회 Korea Times 국제화 우수대학평가'에서 종합 7위를 기록했다고 27일 밝혔다.

시립대 전경사진. 서울시립대학교

이번 평가는 전국 54개 대학을 대상으로 ▲교육 ▲연구 ▲학생지원 ▲졸업생 성과 등 4개 영역, 22개 지표를 기준으로 실시됐다. '국제화 우수대학'으로는 상위 30개 대학이 선정됐다.

서울시립대는 교육 영역 전국 2위, 학생지원 6위, 졸업생 성과 13위, 연구 18위를 기록하며 국제화 발전에서 균형 잡힌 성과를 입증했다.

특히 교육 및 학생지원 분야에서 ▲등록금 대비 장학금 지급률 ▲교육 국제화역량 인증 수준 ▲언어능력 충족 외국인 학생 비율 등 3개 지표에서 모두 1위를 기록했다. 또한 외국인 학생 학업 지속률 지표에서 4위를 기록했다.

코리아타임스 국제화 우수대학평가는 저출산·학령인구 감소, 외국인 유학생 증가 등 변화하는 한국 고등교육 환경 속에서 대학의 국제화 수준을 실질적으로 점검하기 위해 도입됐다.





원용걸 서울시립대 총장은 "앞으로 다국적 학생 커뮤니티 확대와 글로벌 연구 협력 강화에 더욱 주력해, 한국을 찾는 외국인 학생들에게 실질적인 도움과 다양한 배움의 기회를 제공할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

