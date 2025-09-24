세종시, 이응패스·여민전 통합카드 출시… 14세 이상 시민 누구나 발급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한·농협·하나카드서 발급 신청, 카드사별 발급조건 확인 필수

세종시가 내달 1일 대중교통 월 정액권 이응패스와 지역화폐 여민전을 결합한 '이응패스·여민전 통합카드'를 정식 출시한다. 통합카드 출시로 교통비 환급과 지역화폐 캐시백을 한 장의 카드로 동시에 누릴 수 있어, 시민들의 이용 편의가 크게 높아질 것으로 전망된다.

대중교통 월 정액권 기능은 기존 이응패스와 동일하게 적용된다. 성인은 월 2만 원 구입 시 최대 5만 원까지 환급받을 수 있고, 청소년·어르신·장애인은 무료로 이용하면서 월 최대 5만 원까지 환급 혜택을 받을 수 있다.

이용 가능한 교통수단은 기존과 마찬가지로 세종시 간선급행버스체계(BRT)·시내버스뿐 아니라 대전·청주·천안·공주·계룡 지역의 버스와 지하철, 공영자전거 어울링까지 해당한다. 케이(K) 패스도 기존과 동일하게 중복 적용이 가능해, 이응패스 앱과 케이패스 앱 모두에 통합카드를 각각 등록하면 더 많은 교통비를 환급받을 수 있다.

지역화폐 여민전 기능도 그대로 유지된다. 지역 여민전 가맹점에서 통합카드로 결제하면 즉시 캐시백이 적립되며, 일부 대형 유통업종은 사용이 제한된다. 통합카드는 신한·농협·하나카드에서 발급받을 수 있으며, 카드사별로 발급 조건이 달라 신청 전 반드시 확인이 필요하다.

통합카드 신청 시에는 여민전 앱에 가입된 상태여야 하며, 신한·농협은 만 14세 이상, 하나는 만 19세 이상일 경우 신청이 가능하다. 농협·하나카드는 은행에 직접 방문해 발급받는 것도 가능하다.

통합카드를 발급받지 않더라도 기존 이응패스와 여민전 카드는 각각 계속해서 사용할 수 있다. 다만 기존에 보유한 여민전 카드와 동일한 카드사에서 통합카드를 발급받을 경우에는 기존 카드를 해지한 후 신청해야 하고, 통합카드 출시 이후에도 교통비 환급과 지역화폐 캐시백은 따로 계산해 지급하고, 이응패스 앱과 여민전 앱도 별도로 운영한다.

통합카드 출시를 기념해 각 카드사는 대중교통 이용 활성화를 위한 이벤트도 진행한다.

내달 9일부터 3일간 열리는 세종한글축제 기간 중 새 통합카드로 세종시 대중교통을 이용하는 시민 중 카드사별로 각 40명을 추첨해 여민전 5만 포인트를 지급하고, 같은 달 24일, 11월 28일, 12월 26일 세종사랑 대중교통의 날에도 이용자를 대상으로 카드사별 20명을 추첨해 여민전 5만 포인트를 제공할 예정이다.





이승원 경제부시장은 "이응패스와 여민전을 한 장의 카드로 통합해 시민들이 보다 편리하게 혜택을 누릴 수 있을 것"이라며 "앞으로도 시민 생활과 밀접한 교통·편의 정책을 지속해서 발굴·추진해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



