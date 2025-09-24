경기도, AI 접목해 교통·점자 서비스 바꾼다…2개 실증과제 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능(AI) 키오스크가 실시간 교통 상황을 분석해 최적 경로와 환승 정보를 음성으로 안내하고, 수개월 걸리던 문서 분석-점자 번역-출력 과정을 5분 만에 가능하게 하는 AI 점자프린터 기술이 경기도에서 실증사업으로 추진된다.

경기도와 경기도경제과학진흥원은 공공서비스에 AI 기술을 접목해 사회문제를 해결하는 'AI 챌린지 프로그램' 2차 실증과제를 새롭게 선정했다고 24일 밝혔다.

AI 챌린지 프로그램은 AI 기술력을 보유한 기업을 도내 시군 및 공공기관과 연결해 현장에서 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 올해 처음 시작돼 지난 4월 1차 3개 과제가, 9월 2차 2개 과제가 차례로 선정됐다.

경기도가 인공지능(AI)를 접목해 교통 및 점자 서비스를 개선한다. 2개 실증과제 추진 이미지

2차 추가 선정 과제는 안양시 'AI 대화형 스마트 버스정보 시스템 구축'과 화성산업진흥원 'AI 점자 솔루션으로 여는 시각장애인 정보 접근성 혁신' 등이다.

안양시는 AI 음성 대화 기반 길 안내 키오스크를 도입해 시민에게 맞춤형 교통·생활 정보를 실시간 제공한다. 모바일 '이어보기 서비스'를 통해 휴대전화에서도 확인할 수 있다. 최적 경로 안내, 환승 정보, 감성형 모션 아바타, 민원 응대 등 다양한 기능을 갖췄으며, 직관적 디자인과 고성능 음성인식 기술, 다국어 지원으로 교통약자와 외국인도 쉽게 이용할 수 있게 했다.

화성산업진흥원은 AI 점자 솔루션을 개발해 시각장애인의 정보 접근성을 혁신한다. 기존 수작업 방식으로 수일~수개월 소요되던 점자 문서 출력을 5분 이내로 단축하고, 복잡한 문서 구조도 AI가 정확한 점자 언어로 변환해 공공 민원 안내문 등 실시간 정보 제공이 가능해진다.





김기병 경기도 AI국장은 "사회문제 해결에 기여하는 AI 선도 사례를 지속적으로 발굴하고, AI 기술을 공공서비스에 적극 도입해 AI 효과를 도민이 체감할 기회를 지속적으로 만들어 가겠다"고 말했다.





