한미 육참총장 대담 "연합훈련 활성화 등 긴밀 공조"

한미 육군참모총장이 만나 연합훈련 활성화 등 긴밀히 공조키로 했다.

22일 육군에 따르면 김규하 육군참모총장은 랜디 A. 조지 미 육군참모총장(대장)과 첫 대담을 개최했다. 이번 대담은 양국 육군 차원에서 한미동맹의 굳건함을 재확인하고 우호 증진 및 교류 협력을 강화하기 위해 실시됐다.

이날 회담에서 양 총장은 한미동맹이 한반도를 넘어 역내 평화와 안정의 핵심축으로 진화해 왔다는 점에 공감했고, 상호호혜적·미래지향적 동맹으로의 발전을 기대했다. 또 양측은 한미 육군 회의 및 육군참모총장 대담 등 한미 육군 고위급 교류 추진과 상호운용성 강화를 위한 한미 연합훈련 확대 방안 등에 대해서도 의견을 나눴다.





김 총장은 "당면한 도전요인 극복과 미래 준비를 위해 연합훈련 활성화, 군사혁신 분야 비전 상호공유 등 미 육군과 긴밀한 공조 체제를 유지 및 확대할 것이다"라고 말했다. 조지 총장은 한반도를 비롯한 역내 평화와 안정을 위한 대한민국 육군의 역할을 높이 평가했으며, 양국 육군의 미래 준비를 위한 교류 협력의 중요성에 대해 강조했다.





