신영균, '이재명 완도기본사회연구원' 개원…선거 행보 본격화

신영균 전 완도군 경제산업국장이 지난 18일 완도읍 장보고대로에 '이재명 완도기본사회연구원'을 개원했다. 내년 완도군수 출마를 준비 중인 신 전 국장은 이번 연구원 개원을 계기로 선거 행보에 본격 나선 모양새다. '이재명 완도기본사회연구원'은 기본사회에 대한 정책연구를 바탕으로 지속가능한 완도 맞춤형 기본사회모델을 연구하는 싱크탱크 격이다.

완도 맞춤형 기본사회 모델 연구 기대

내년 지방 선거 완도군수 출마 사전 포석

내년 완도군수 출마를 준비중인 신영균 전 완도군 경제산업국장.

'이재명 완도기본사회연구원'은 기본사회에 대한 정책연구를 바탕으로 지속가능한 완도 맞춤형 기본사회모델을 연구하는 싱크탱크 격이다. 특히 이재명 대통령이 더불어민주당 대표 시절부터 강조해온 ▲기본자산 ▲기본소득 ▲기본서비스 등 기본사회 비전을 완도의 지역 현실에 맞게 접목해, 완도 맞춤형 기본사회 발전전략을 연구하고 개발할 것으로 기대된다.

중점 연구과제로는 ▲지속가능한 전복산업 발전방안 ▲청년 일자리 및 신규 인구 유입을 통한 지역소멸 대응 ▲사회적 통합과 평등을 위한 보편적 복지 및 돌봄 강화 ▲유통체계 개선을 통한 농수산업 혁신 등의 분야를 선정했다.

신 원장의 이런 행보를 두고 지역 정가에서는 "단순히 선거 출마를 위한 준비단계의 포석이 아닌, 군민 삶에 직결된 현안의 해결에 '정책'이라는 확실한 카드로 군민에게 다가서려는 의지가 담긴 게 아니겠냐"는 분석이다.

신영균 원장은 "이번 연구원 개원을 통해 완도 군민의 삶을 지켜내고, 다음 세대가 완도에 대해 자부심을 느낄 수 있도록 만들기 위한 마중물로 삼겠다"면서 "군민과 함께 고민하고, 실천하며, 완도의 새로운 미래를 열어가는 역할을 하고 싶다"고 밝혔다.





신 원장은 공직 35년간 완도군청과 전남도청 등에서 행정 경험을 쌓았고, 2020년 완도군 경제산업국장으로 명예퇴직했다. 이후 2022년 더불어민주당 완도군수 후보 경선에 뛰어든 이래 완도군 발전에 온 힘을 쏟고 있다.





