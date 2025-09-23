울릉군, 노인주거복지시설 종사자·입소 어르신 자살예방 교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

찾아가는 생명지킴이 교육



정신건강 돌봄·안전망 강화

경북 울릉군 정신건강복지센터는 관내 노인주거복지시설 종사자와 입소 어르신을 대상으로 자살예방교육을 실시했다.

노인주거복지시설 종사자 입소 어르신 자살예방 교육 실시. 울릉군 제공

이번 교육은 일상에서 마주할 수 있는 정신건강 문제와 자살 위험 신호를 조기에 인식하고, 위기 상황에 신속하고 적절하게 대응할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

교육은 자살예방 전문 강사가 진행했으며 ▲노인 자살 고위험 신호 이해 ▲위기 상황 대응 방법 ▲자살예방 상담전화(109) 활용과 연계 절차 등을 중심으로 사례 위주로 어르신들이 이해하기 쉽게 이뤄졌다.

남한권 군수는 "노인복지 종사자와 입소 어르신 모두가 생명존중 문화 확산의 중요한 주체가 될 수 있도록 이번 교육을 준비했다"며 "앞으로도 군민의 생명을 지키고 정신건강을 돌보는 다양한 사업을 적극 추진하겠다"고 말했다.





울릉군 정신건강복지센터는 생애주기별 맞춤형 자살예방교육을 운영하고 있으며, 자살예방교육 의무기관은 물론 생명지킴이 교육을 희망하는 기관·단체·기업도 센터에 문의해 신청할 수 있다.





