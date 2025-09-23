국립부경대생들, ‘국제 프리미엄 소비재전’서 부산 기업 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11∼14일 인도네시아 자카르타 컨벤션 센터… GTEP 사업단 파견

국립부경대학교(총장 배상훈) 학생들이 지난 11일부터 14일까지 인도네시아 자카르타 국제컨벤션센터(JCC)에서 열린 '2025 자카르타 국제 프리미엄 소비재전'에서 부산 기업을 홍보하며 수출 지원에 나섰다.

국립부경대생들이 지역 기업 홍보활동을 펼치고 있다. 국립부경대 제공

한국무역협회와 코엑스가 공동 주최한 이 전시회는 K-뷰티, 패션, 인테리어, 식품 등 소비재 기업 441개 사가 참가한 가운데 열렸다.

국립부경대 GTEP(Glocal Trade Expert Incubating Program) 사업단 19기 학생 8명은 이번 전시회에 자체 부스를 운영하며 부산 지역 화장품 기업 3곳을 대상으로 홍보물 제작, 제품 정보 번역, 바이어 상담 등 전 과정을 지원했다.

GTEP사업은 산업통상자원부가 주관하고 한국무역협회가 운영하는 지역특화 청년무역전문가 양성사업으로, 국립부경대 GTEP사업단은 부산 지역 기업과 협력해 해외 시장 진출 확대를 지원하고 있다.

국립부경대생들은 사전 교육과 무역 분야 역량을 기반으로 이번 박람회에서 종이 리플릿 대신 QR코드를 활용해 기업 SNS와 제품 소개 자료를 선보이는 디지털 소통 방식을 선보였다. 활동 결과 현장에서 방문객들의 접근성을 높이며 기업의 온라인 방문자 수와 문의 건수가 크게 늘었다.

이와 함께, 기업 SNS 계정을 팔로우하면 제품 샘플을 제공하는 이벤트를 열어 제품을 홍보하고, 디지털 기기를 활용한 제품 체험 기회를 제공했다. 부스 방문객 수가 늘면서 현장에서만 30건 이상의 바이어 상담을 진행한 데 이어, 베트남 호텔 어메니티 제품 계약과 인도네시아 화장품 브랜드 OEM 계약 논의를 끌어내기도 했다.

GTEP사업단 학생들 자카르타 박람회 활약. 국립부경대 제공

국립부경대생들은 박람회 이후에도 바이어들과 지속적으로 연락을 이어가며 수출 계약 추진에 후속 지원을 이어가고 있다.





국립부경대 GTEP사업단은 학생들의 실무 역량을 발휘하는 이번 프로그램을 비롯해 지역 기업의 해외 진출을 실질적으로 지원하는 등 앞으로도 지역산업과 연계한 글로벌 인재 양성에 힘쓸 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

