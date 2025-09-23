현대로템, AMXPO서 무인·친환경 모빌리티 기술 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무인소방로봇·항만AGV 첫선

전기차 전용 프레스 장비 공개

현대로템은 경기도 고양 킨텍스에서 열리는 '2025 아시아 기계 & 제조 산업전(AMXPO)'에 참가한다고 23일 밝혔다.

오는 26일까지 열리는 이번 전시회에는 140여개 기업이 참여해 첨단 제조 기술을 공유한다. 현대로템은 무인화·전동화·친환경을 주제로 부스를 꾸려 무인소방로봇, 항만 자동이송차량(AGV) 등 인공지능(AI) 기반 무인 차량을 선보였다.

AD

무인소방로봇은 다목적 무인차량 'HR-셰르파'를 기반으로 현대차그룹과 소방청이 공동 개발 중이다. 위험 현장에 투입돼 자체 소화 작업을 수행한다. 항만AGV는 부산 신항과 광양항에 공급돼 컨테이너를 자동 운송하며 국산화율을 높여 경쟁력을 확보하고 있다.

프레스 장비 전시관에는 전기차 코어 생산용 적층 프레스, 배터리 캔 프레스, 프레스 이송 장치 등이 설치됐다. 이들 장비는 글로벌 전시회에서 주목받았으며 전기차 시장 확대에 따른 성장 동력으로 기대된다.

친환경 인프라 공간에서는 지난해 독일 베를린 철도 전시회에서 공개된 대형 수소 디오라마를 전시해 수소 생산부터 모빌리티까지 아우르는 미래 비전을 제시했다. 이와 함께 제철설비·크레인 등 다양한 공급 실적도 소개한다.





AD

현대로템 관계자는 "차세대 인프라 사업의 기술력을 직접 체험할 수 있도록 복합 전시 공간을 마련했다"며 "축적된 제조 기술을 기반으로 미래 모빌리티 시장 선점에 나서겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>