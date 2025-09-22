여야, 정부조직법 개정안 합의 불발…내일 다시 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여야 원내지도부가 22일 정부조직법 개정안 등을 두고 논의했지만 합의에 이르지 못했다.

더불어민주당의 김병기 원내대표·문진석 원내운영수석부대표와 국민의힘의 송언석 원내대표·유상범 원내수석부대표는 이날 오후 국회 운영위원장실에서 회동했다.

더불어민주당 김병기 원내대표와 문진석 원내운영수석부대표(왼쪽 사진), 국민의힘 송언석 원내대표와 유상범 원내운영수석부대표(오른쪽 사진)가 22일 국회에서 정부조직개편안 논의를 위해 회동한 뒤 나오고 있다. 연합뉴스

이날 회동에서 접점을 찾지 못한 여야 원내지도부는 23일 다시 협상을 이어가기로 했다.

민주당은 검찰청 폐지와 경제부처 개편 등 내용이 담긴 정부조직법 개정안과 방송미디어통신위원회 설치법, 국회법 개정안, 국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 개정안, 국회증언감정법(증감법) 개정안 등을 25일 열리는 본회의에서 처리한다는 방침이다.

이에 국민의힘은 '입법 독주'라며 정부조직법 개정안 등에 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 검토하고 있다.

여야는 이날 회동에서 본회의 상정 법안에 대한 필리버스터 문제 등을 놓고 대립한 것으로 알려졌다.

문 원내수석은 회동 후 기자들과 만나 "(국민의힘이) 쟁점 법안에 대해서 필리버스터를 하고, 비쟁점 법안(69개)에 대해서도 필리버스터를 할 수 있다고 한다"고 밝혔다.





송 원내대표는 "정부조직 개편에 대해 여러 가지 의견을 나누고 있고 계속 논의 중"이라고 말했다.





