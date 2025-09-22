아무나 가질 수 없는 하이엔드 ‘두산위브더제니스 구미’ 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 높은 희소성으로 특별함을 선사하는 ‘하이엔드’ 브랜드 아파트

- '위브더제니스' 명성 그대로… 구미 첫 하이엔드, 압도적 스케일·상품성으로 랜드마크 예고

현대 사회에서 주거 공간은 단순히 잠을 자고 생활하는 물리적 영역을 넘어, 개인의 성공과 자부심을 대변하고 특별한 라이프스타일을 담아내는 '가치 소비'의 영역으로 진화하고 있다. 그 정점에 서 있는 것이 바로 '하이엔드(High-end)' 주거 브랜드다.

■ 주거 이상의 가치, 아무나 선점하지 못하는 '하이엔드'의 희소성

최고급 마감재, 혁신적인 건축 디자인, 그리고 최상의 주거 서비스로 완성되는 하이엔드 단지들은 그 자체로 선택받은 소수만이 누릴 수 있는 특별한 가치와 극도의 희소성을 지닌다. 이는 단순히 높은 가격을 넘어, 압도적인 품격과 독점적인 경험을 선사하며 아무나 쉽게 선점할 수 없는 '꿈의 공간'으로 여겨지고 있다. 이에 내 집 마련 수요자들은 하이엔드 브랜드 단지를 선점하기 위한 움직임을 가속화하고 있는 상황이다.

실제로 이러한 경향은 청약 시장에서도 여실히 드러난다. 특히 부산과 같은 주요 지방에서는 비(非)하이엔드 단지의 청약 성적이 저조한 반면, 하이엔드 브랜드 단지는 월등히 높은 청약 경쟁률을 기록하며 그 인기를 입증하고 있다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 올해(9월 16일 기준) 부산에서 공급된 가구 수는 총 9,774가구(특별공급 제외)로 집계됐다. 이 중 비(非)하이엔드 단지 6,335가구에 접수된 청약 통장은 2,978건으로 0.47대 1을 기록한 반면, 하이엔드 브랜드 단지로 공급된 3,439가구에 총 2만9,662건이 접수되며 8.63대 1의 청약 경쟁률을 기록, 비(非)하이엔드 단지보다 약 19배 높은 경쟁률을 보인 것이다.

■ 남다른 스케일과 압도적 존재감, '위브더제니스'의 품격

이러한 하이엔드 브랜드 중 대표적인 것이 바로 두산건설의 '위브더제니스'다. '위브더제니스'는 두산건설의 최고급 주거 브랜드로서, 압도적인 규모와 독창적인 디자인으로 이미 여러 지역에서 랜드마크로서의 존재감을 증명해왔다. 부산 해운대의 '해운대 두산위브더제니스'가 초고층 스카이라인과 최고급 시설로 해운대의 상징으로 자리매김한 것이 대표적이다.

이러한 '위브더제니스' 브랜드는 부동산R114와 턴어라운드가 지난 8월 실시한 '아파트 브랜드 경쟁력 진단 조사'에서 인지도가 높은 하이엔드 아파트 2위를 차지하며 그 위상을 증명했다. 특히 비수도권 시장에서는 1위에 등극할 만큼 부산 및 지방 지역 시장에서 명성 높은 하이엔드 브랜드로 확고히 자리매김했다.

■ '두산위브더제니스 구미', 하이엔드의 정수를 담은 공간

오는 10월, 두산건설이 구미 첫 하이엔드 아파트로 선보이는 '두산위브더제니스 구미' 역시 이러한 명성을 이어받으며, 부산 지역에서 불고 있는 하이엔드 열풍을 구미 지역으로 이어지게끔 하는 중요한 선도 단지로 거듭날 예정이다. 또 1,372가구의 대단지 규모로 조성돼, 하이엔드의 희소성에 대단지의 프리미엄까지 더해진 전무후무한 가치를 예고한다.

부동산 업계 관계자는 "주거의 가치가 높아지는 현 상황에서, 독보적인 희소가치와 브랜드 인지도를 가진 하이엔드 단지에 대한 수요자들의 높은 선호는 부산 사례처럼 확연하다"며 "구미 첫 하이엔드 단지로 관심 받고 있는 두산위브더제니스 구미는 지역 주거 문화를 선도하며 새로운 랜드마크로 자리 잡을 것"이라고 전했다.

'두산위브더제니스 구미'는 지하 3층~지상 최고 39층, 9개 동, 총 1,372가구 대단지 규모로 조성된다. 이중 △전용면적 59㎡ 26가구 △전용면적 74㎡A 8가구 △전용면적 74㎡B 4가구 △전용면적 84㎡A 184가구 △전용면적 84㎡B 113가구 △전용면적 108㎡ 64가구 △전용면적 152㎡P 4가구 총 403가구를 일반에 분양한다.

이곳은 구미 첫 하이엔드 단지로 공급되는 만큼 '위브더제니스'의 상징성을 전면에 반영했다. 단지는 랜드마크형 옥탑 구조물과 커튼월룩 디자인, 제니스만의 브랜드 시그니처 패턴이 건물 외벽과 문주 등에 다양하게 적용되어 외관 고급화를 극대화한다. 이를 통해 하이엔드 단지로서 압도적인 존재감을 선보일 예정이다.

세대 내부는 4베이 판상형(일부 타입 제외)을 중심으로 알파룸과 드레스룸, 현관·복도 팬트리, 다용도실 공간 분리를 적용해 수납력을 키웠다. 특히 특화 옵션(예정)을 통해 입주민의 라이프스타일에 맞는 공간을 구성할 수 있다(일부타입). 또한 유지관리성이 좋은 유리난간을 도입해 채광과 조망, 외관 완성도를 함께 높였으며 남향 위주 단지 배치로 풍부한 일조량을 확보했다.

스마트홈과 에너지 절감 설비도 강화했다. 각 세대에는 LG ThinQ 기반 스마트홈 시스템이 도입돼 홈 IoT 연동과 원격 제어가 가능하다. 또한 대형 미러 월패드(유상옵션)와 지문인식 디지털 도어락, 원패스 시스템, 무인택배 시스템, 주차 관제·유도, 원격검침 등 보안·관리 시스템을 연계한다. 주차대수는 1,974대로 세대당 약 1.43대의 넉넉한 주차공간을 확보했다.

이에 더해 '두산위브더제니스 구미'는 교육 프리미엄이 탁월한 입지를 자랑한다. 송정초·송정여중이 도보권 내에 있어 안심 통학이 가능하며 광평중·금오고 등 인근에 다수의 학교가 위치한다. 특히 구미는 초등학교와 인접한 신축 단지가 희소한 만큼, 학령기 자녀를 둔 학부모들의 관심이 집중될 전망이다. 또한 구미시립중앙도서관과 학원가 이용도 편리해 자녀 교육 환경이 최적이다.





10월 분양을 앞둔 '두산위브더제니스 구미'의 견본주택은 경상북도 구미시 신평동 일원에 마련된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

