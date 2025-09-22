부산도시공사 양궁팀 박세은 선수, 전국양궁종합선수권 은메달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제57회 전국남녀 리커브 혼성 단체전서 성과

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 소속 여자 양궁팀 박세은 선수가 지난 14일부터 19일까지 경북 예천군 예천진호국제양궁장에서 열린 제57회 전국남녀양궁종합선수권대회 리커브 혼성 단체경기에서 은메달을 획득했다고 22일 전했다.

이 대회는 올해 국내 양궁을 총결산하는 자리로, 리커브와 컴파운드 두 종목에서 500여명의 선수가 참가해 전국 각 시·도와 소속팀의 명예를 걸고 치열한 경쟁을 펼쳤다.

박세은 선수는 사상구청 소속 김하준 선수와 함께 부산 혼성팀으로 출전, 뛰어난 집중력과 안정된 기량을 바탕으로 결승에 진출해 은메달이라는 값진 성과를 거뒀다.

신창호 사장은 "박세은 선수의 도전과 노력에 진심으로 박수를 보낸다"며 "소속 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





부산도시공사 양궁팀은 우수 선수 발굴과 체계적인 훈련을 통해 전국대회에서 꾸준히 성과를 내고 있으며, 지역 체육 발전과 스포츠 저변 확대에 기여할 계획이다.

부산도시공사 양궁팀 박세은 선수.

