광주도시공사, 추석 맞이 송편 나눔 행사

우산빛여울채 청년 활동가들 참여

광주도시공사는 지난 20일 추석을 맞아 우산빛여울채 단지에서 청년 활동가들과 함께 정성스럽게 만든 송편을 단지 내 경로당과 인근 복지관에 전달하며 공동체의 정을 나눴다. 이날 빚은 송편은 포장 후 청년 활동가들이 직접 경로당과 복지관을 방문해 전달했다. 광주도시공사 제공

광주도시공사(사장 김승남)는 지난 20일 추석을 맞아 우산빛여울채 청년 활동가들과 함께 단지 내 어르신들과 따뜻한 정을 나누는 특별한 시간을 가졌다.

이번 행사는 청년들이 함께 모여 세대 간 따뜻한 교류를 실천하고, 정성스럽게 만든 송편을 단지 내 경로당과 인근 복지관에 전달하며 공동체의 정을 나누는 자리로 마련됐다.

이날 빚은 송편은 포장 후 청년 활동가들이 직접 경로당과 복지관을 방문해 전달했으며, 어르신들의 안부를 묻는 따뜻한 교류의 시간도 함께했다. 어르신들은 "손자·손녀 같은 청년들이 직접 만든 송편을 받으니 마음까지 훈훈해진다"며 감사의 뜻을 전했다.

김승남 사장은 21일 "이번 송편 나눔 행사는 세대 간 벽을 허물고 서로에 대한 이해와 정을 나누는 소중한 시간이었다"며 "앞으로도 지역공동체가 함께 성장할 수 있도록 다양한 교류 프로그램을 마련하겠다"고 밝혔다.





한편, 광주도시공사 우산빛여울채 청년활동가들은 지역사회의 소통과 화합을 위한 다양한 활동을 지속적으로 이어가고 있으며, 향후에도 환경정화 활동 등 지역 밀착형 프로젝트를 지속해 나갈 계획이다.





