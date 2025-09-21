광주 북구, 지방재정 신속집행 14회 연속 '최우수'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 북구가 올해 상반기 지방재정 신속 집행 평가에서 광주 자치구 중 유일하게 최우수기관에 선정되며 14회 연속 성과를 이어갔다.

광주 북구 청사.

AD

21일 북구에 따르면 해당 평가는 행안부가 전국 243개 지자체를 대상으로 적극적인 재정 집행을 통한 지역경제 활성화 노력을 종합적으로 평가하는 제도다.

북구는 올해 상반기 총 1,688억원의 예산을 집행해 목표액 850억 원 대비 198.6%의 집행률을 기록했다. 이는 전년도 같은 기간 집행률(125.6%)보다 73%포인트 상승한 수치다. 특히 2분기 소비·투자 분야에서는 목표액 548억 원을 넘어선 558억원을 집행해 집행률 102%를 달성했다.





AD

이 같은 성과에 따라 북구는 종합평가에서 광주 자치구 가운데 유일하게 최우수기관으로 뽑혔으며, 인센티브로 특별교부세 8,000만원을 확보했다. 북구는 해당 재원을 주민 편익 증진 사업에 재투자할 방침이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>