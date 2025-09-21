본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

러 군사훈련에 미군 참관…비상 걸린 폴란드[시사쇼]

이현우기자

입력2025.09.21 08:00

시계아이콘03분 19초 소요
뉴스듣기 글자크기

동유럽 나토 회원국들 비상상황
美-러 관계개선 협상은 계속 진행





■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'

■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트

■ 연출 : 마예나 PD

■ 출연 : 이현우 기자


러시아와 벨라루스가 지난 12일부터 5일간 진행한 대규모 합동군사훈련 '자파드 2025'에 미국이 고위 장교들로 구성된 참관단을 파견해 북대서양조약기구(NATO·나토) 유럽 회원국들이 크게 반발하고 있다. 동유럽 국가들이 러시아의 군사적 위협에 극도로 긴장하고 있는 상황에서 나온 미국 군사참관단의 러시아 방문은 동맹국들의 신뢰를 흔들고 있다는 평가가 나오고 있다.

폴란드는 국경에 병력급파했는데…미 참관단 벨라루스 방문
러 군사훈련에 미군 참관…비상 걸린 폴란드[시사쇼] 16일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아 니즈니노보고로드에서 열린 '자파드 2025' 군사훈련에 군복을 입고 참가한 모습. 타스연합뉴스
AD

자파드 2025는 러시아와 벨라루스가 4년마다 공동으로 진행하는 연합 기동 훈련이다. 이번 훈련은 지난 12일부터 16일까지 5일간 러시아 본토와 벨라루스, 발트해, 바렌츠해 등 여러 지역에서 동시에 진행됐다.


특히 벨라루스에서 진행된 훈련이 큰 관심을 끌었는데, 벨라루스가 폴란드 동부 국경과 직접 맞닿아 있어 폴란드 정부가 극도의 긴장감을 보였기 때문이다. 훈련 소식이 전해지자 폴란드는 즉시 4만 명의 병력을 국경에 배치하고 국경을 폐쇄하는 강경 대응에 나섰다.


폴란드의 긴장감은 최근 연이어 발생한 러시아 드론 침입 사건과 무관하지 않다. 훈련 시작 이틀 전인 지난 10일, 러시아 드론 19대가 폴란드 국경을 불법 침입해 폴란드군이 출동, 이 중 4대를 격추시키는 사건이 발생했다. 러시아 측은 "우크라이나로 향하던 드론이 고장 났다"고 해명했지만, 폴란드는 "19대가 동시에 고장날 수 있느냐"며 강하게 반발했다.


여기에 15일에는 러시아 드론이 또 다른 나토 회원국인 루마니아 국경까지 불법 침입하면서 동유럽 전체에 긴장감이 극도로 고조된 상황이었다. 동유럽 국가들이 군사적 초비상 상태에 돌입한 가운데 미국과 터키, 헝가리 3개국이 러시아-벨라루스 합동훈련에 대표단을 파견하면서 엄청난 논란에 휩싸였다.


터키와 헝가리는 나토 회원국임에도 전통적으로 친러 성향 국가로 분류되며, 나토와 러시아 간 중재 역할을 맡아온 국가들이어서 어느 정도 이해할 수 있다는 반응이었다. 하지만 미국의 참관단 파견은 완전히 다른 차원의 문제로 받아들여졌다. 미국은 나토의 중심 국가이자 나토 조약 5조에 따라 회원국들의 방위를 전적으로 책임지고 있는 국가다. 동유럽 나토 회원국들이 모두 군사 비상이 걸리고 긴장하고 있는 상황에서 러시아의 대규모 군사 행사에 미군 고위 장교들을 보낸 것은 전력 분석보다는 친교 목적이 아니냐는 지적이 제기되고 있다.


실제로 자파드 2025 훈련은 실제 군사 전력을 노출하거나 하는 행사라기보다는 러시아와 벨라루스 간 우호관계 증진과 러시아의 군사력을 유럽에 과시하는 상징적 성격이 강한 행사였다. 이러한 행사에 미국이 고위 장교단을 보낸 것은 동맹국들에게 혼란스러운 신호를 준 것으로 해석되고 있다.

유럽연합, 19차 대러 제재안 발표 무기한 연기
러 군사훈련에 미군 참관…비상 걸린 폴란드[시사쇼] 로이터연합뉴스

미국의 이례적 행보는 유럽 동맹국들을 당황시켰다. 유럽연합은 원래 17일 발표하려던 19차 대러 제재안에서 석유 수입 추가 제한 등의 내용을 담으려 했지만, 트럼프 행정부의 대러 정책 방향을 가늠하기 어렵다는 이유로 발표를 무기한 연기했다.


이는 미국과 러시아가 우크라이나 전쟁과는 별개로 양국 간 관계 개선 작업을 지속하고 있기 때문으로 분석된다. 양국 간에는 우크라이나 전쟁 휴전 문제 외에도 핵 감축, 탄도 미사일 감축, 북극 지역 안보 문제 등 조 바이든 전 행정부 때 거의 폐기됐던 각종 안보 조약들을 재설정할 필요가 있는 상황이다.


미국이 표면상으로는 대러 제재 강화를 외치면서도 러시아에 군사 대표단을 보내 유화적 제스처를 취한 것은 이러한 배경에서 나온 것으로 보인다. 하지만 이로 인해 동맹국들은 "미국의 진정한 입장이 무엇이냐"며 신뢰에 의문을 표하고 있다. 미국 정부가 최근 발트 3국을 비롯한 동유럽 국가들에게 앞으로 군사 지원을 단계적으로 축소할 수 있다고 통보했다는 외신 보도까지 나오면서, 미국에 대한 신뢰도가 더욱 떨어지고 있는 상황이다.


특히 폴란드의 불안감은 지정학적 위치에서 비롯된다. 폴란드는 동북쪽으로는 러시아 영토인 칼리닌그라드와 접하고, 동부 국경은 벨라루스와 맞닿아 있어 양면으로 포위된 형국이다. 러시아는 이 두 지역에 지속적으로 군사력을 증강시키고 있으며, 극초음속 미사일과 전술 핵무기 배치까지 언급하며 실제 배치도 이루어지고 있다.


여기에 칼리닌그라드와 벨라루스 사이에 위치한 '수바우키 회랑'을 러시아가 일시에 점거할 수 있다는 우려도 나오고 있다. 이 지역은 폴란드, 벨라루스, 러시아, 리투아니아 국경 사이에 놓인 무주공산으로, 상당 기간 방치돼 있어 한국의 비무장지대와 유사한 성격을 가지고 있다.


러시아군이 최근 이 지역에 지속적으로 드론을 보내며 감시를 강화하고 있어, 유사시 갑작스럽게 점령할 가능성에 대한 우려가 제기되고 있다. 만약 러시아가 수바우키 회랑을 점령해 칼리닌그라드와 벨라루스를 연결하게 되면, 발트 3국과 폴란드 간 육로가 차단되면서 발트 3국은 완전히 포위될 수 있다.


이 경우 발트 3국은 러시아의 전면 침공 위협에 직면하게 되고, 폴란드는 혼자서 동부 전선을 담당해야 하는 버거운 상황에 놓일 수 있다. 더욱 문제가 되는 것은 수바우키 회랑이 공식적으로 어느 나라에도 소속되지 않은 지역이어서, 러시아가 일시적으로 점령해도 나토에서 즉각적인 대응을 하기 어렵다는 점이다.

미국의 동맹 신뢰도 하락과 각자도생 우려
러 군사훈련에 미군 참관…비상 걸린 폴란드[시사쇼] AP연합뉴스

미국의 모호한 대러 정책과 동유럽 군사 지원 축소 시사는 동맹국들의 큰 우려를 낳고 있다. 가장 핵심적인 문제는 러시아가 나토 회원국 중 하나를 침공할 경우 미국이 과연 나토 조약 5조에 따라 신속하고 확실한 군사적 대응을 해줄 것인가 하는 점이다.


폴란드의 경우 2차 세계대전 당시 영국과 프랑스의 군사 개입이 늦어지면서 독일과 소련의 협공으로 국가가 분할된 역사적 트라우마를 가지고 있다. 이 때문에 동맹국의 군사적 지원에 대한 확신이 없으면 극도의 불안감을 느낄 수밖에 없는 상황이다. 폴란드 서부에는 바로 유럽 나토의 중심기지인 독일이 위치해 있어 유럽 중앙부로 러시아 세력이 진출할 수 있다는 위기감도 함께 고조되고 있다. 폴란드에는 현재 미군이 주둔하고 있고, 미국 정부는 독일 주둔 미군 일부를 추가로 폴란드에 지원하겠다는 약속까지 했지만 불안감은 계속 커지고 있다.


유럽에서의 동맹 균열 양상은 동북아시아 지역에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 미국이 자국 국익만을 우선시하며 동맹국의 안위보다 양자 관계를 중시하는 경향을 보인다면, 한국을 비롯한 아시아 동맹국들에게도 비슷한 문제가 발생할 수 있다. 동북아시아는 유럽과 달리 북한, 중국, 러시아 등 여러 군사 도발 가능 세력들이 복합적으로 얽혀 있어 더욱 복잡하고 위험한 지역이다. 미국이 동유럽 문제에서처럼 소극적으로 대응할 경우 예측하기 어려운 상황들이 전개될 수 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이러한 상황이 지속되면 각국이 자체 방어에 나서는 '각자도생' 체제로 전환될 가능성도 배제할 수 없다. 실제로 우크라이나뿐만 아니라 유럽 각국에서도 자체 핵무장 논의가 나오고 있는 상황이다. 앞우로 한국 정부는 중국과 러시아, 북한 등 주변 위협 세력들의 동향과 이들 간의 연대 강화 움직임은 물론 미국과 전세계 동맹국간의 관계변화 또한 면밀히 관찰하고 대응 전략을 마련해야하는 숙제가 생겼다.


러 군사훈련에 미군 참관…비상 걸린 폴란드[시사쇼]



이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
탈세계화? 新질서!
  • 25.09.1807:38
    "당장 미국이냐, 중국이냐 택할 필요 없어…EU 판단 보면 된다"⑥
    "당장 미국이냐, 중국이냐 택할 필요 없어…EU 판단 보면 된다"⑥

    미국이 관세를 앞세워 세계화 기반의 자유무역, 다자주의 질서 근간을 흔들고 '상호주의'라는 새로운 원칙을 제시했다. 이런 상황에서 미국 시각에 휩쓸리기보다는 상호주의 확산 가능성을 살펴야 한다는 조언이 나왔다. 유럽연합(EU), 일본 등 주요국이 미국과 같은 식의 상호주의 흐름에 편승하지 않으면 세계화 시대의 종언이기보단 '미국만의 이탈'로 봐야 한다는 시각이다. 지만수 한국금융연구원 선임연구위원은 최근 아시아

  • 25.09.1807:30
    관세 청구서 받아들인 한·일·EU…"멕시코·캐나다는 고관세 어려워"⑤
    관세 청구서 받아들인 한·일·EU…"멕시코·캐나다는 고관세 어려워"⑤

    도널드 트럼프 미국 정부가 각국을 상대로 관세 청구서를 내미는 가운데 국가별로 다른 셈법이 나타나고 있다. 한국과 일본, 유럽연합(EU)은 유사한 청구서를 받아들였지만 세부 이행 방안을 두고 각각 미국과 씨름을 지속하는 모습이다. 캐나다와 멕시코는 경제 밀착도를 고려하면 미국의 고율 관세 부과가 어려울 것이란 예상이 나온다. 중국 역시 고관세로 실질적인 강 대 강 대치가 있기보단 협상 결과 별 성과가 없어서 서로

  • 25.09.1807:26
    트럼프 2기 관세, 충격 넘어 '질서 재편'으로④
    트럼프 2기 관세, 충격 넘어 '질서 재편'으로④

    도널드 트럼프 미국 1기 행정부는 중국을 정면 겨냥한 관세 충격요법으로 다자주의 질서를 흔들었다. 2기는 한발 더 나간다. 국가·품목·공정별로 촘촘한 그리드를 깔아 '상호주의' 원칙을 전면화하며, 사실상 블록형 무역질서를 설계한다. 조 바이든 행정부 시기에 확산된 '경제이슈의 안보화, 상호의존성의 무기화' 담론이 문제의식을 세계에 공유해 준 덕에 트럼프 2기의 관세체제는 일회성 압박이 아니라 '새 규범'으로 자리

  • 25.09.1706:14
    정인교 "탈세계화 아닌 재세계화 과정"③
    정인교 "탈세계화 아닌 재세계화 과정"③

    "우리는 지금 미국을 중심으로 한 새로운 무역질서의 형성 과정을 목도하고 있다. 미국을 포함한 세계화가 아닌 미국을 제외한 또 다른 세계화, 즉 재세계화가 진행 중이다." 지난달 20일 서울 강남의 한 회의실에서 만난 정인교 전 산업통상자원부 통상교섭본부장은 현재의 글로벌 무역질서에 대해 '재세계화' 형성 과정이라고 진단했다. 전 세계를 타깃으로 한 도널드 트럼프 미국 2기 행정부의 관세 압박에 미국과 상대국의 자유

  • 25.09.1706:13
    더 빠르고 무차별 관세무기 꺼낸 트럼프…"1기 바탕으로 진화"②
    더 빠르고 무차별 관세무기 꺼낸 트럼프…"1기 바탕으로 진화"②

    "한 국가(미국)가 사실상 모든 국가와의 무역에서 수십억 달러의 손실을 보고 있을 때, 무역 전쟁은 좋은 일이며, 이기기 쉽다."(도널드 트럼프 미국 대통령·2018년 3월) "이번 관세는 예외나 면제는 없다."(트럼프 대통령·2025년 2월) 관세를 무기로 한 미국의 보호무역주의는 트럼프 1기 행정부를 거쳐 2기 땐 더 빠르고, 강하게, 그리고 광범위하게 취해졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 첫 집권 당시 취임 4년 차인 2020년

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

기획
빵 공장의 죽음
  • 25.09.1815:56
    "결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다
    "결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. 시간만 줄어드나…근무시간 바꿔도 기계는 멈추지 않는다이달 1일부터 시범 운영을 시

  • 25.09.1810:15
    SPC, 더 이상 노동자의 등을 떠밀어선 안 된다
    SPC, 더 이상 노동자의 등을 떠밀어선 안 된다

    지난달 5일 SPC그룹 계열사의 한 공장에서 일하는 김모씨(56·남)는 작업 환경을 얘기하며 고개를 절레절레 흔들었다. 다른 제조업에 비해 40대 이상 여성의 비중이 높은 이 공장 노동자들의 표정에는 피곤함, 무력감, 패배감이 묻어 있었다. 2조2교대, 하루 12시간에 달하는 중노동보다 가족을 먹여 살려야 한다는 책임감이 더 무거웠을 터다. "여기 사람들은 이렇게 말을 해요. '어디 가서 우리가 월 300만원 받냐.' 회사가 시키

  • 25.09.1806:30
    "10분에 빵 수천개 쏟아지는 공장, 근무시간 줄이면서 화장실도 교대로"⑥
    "10분에 빵 수천개 쏟아지는 공장, 근무시간 줄이면서 화장실도 교대로"⑥

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. 이재명 대통령이 기계 끼임으로 노동자가 사망한 SPC삼립 시화 공장을 찾아 야간 근로

  • 25.09.1706:30
    ⑤곧잘 기계에 끼이는 철판..."베테랑은 목장갑 끼고 손으로 빼내라 했다"
    ⑤곧잘 기계에 끼이는 철판..."베테랑은 목장갑 끼고 손으로 빼내라 했다"

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다 수직적이고 억압적인 SPC 빵 공장의 근무 환경은 노후화된 기계(참고기사: SPC 사고의 핵

  • 25.09.1206:40
    ④위험한 기계 앞에 빈틈 많은 법은 무용지물
    ④위험한 기계 앞에 빈틈 많은 법은 무용지물

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. SPC그룹 공장 노동자들이 위험한 기계와 일하다 목숨을 잃는 사고가 반복된 데에는 기업

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기