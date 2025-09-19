'다시, 봄은 온다'… 영양군, 산불 피해 극복 위한 힐링 콘서트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가수 조째즈, 희망과 위로·성장의 메시지 담은 공연

경북 영양군(군수 오도창)은 지난 18일, 군청 잔디광장에서 산불 피해로 지친 군민들을 위로하고 공동체 회복을 도모하기 위한 '봄은 온다' 콘서트를 성황리에 개최했다.

'봄은 온다' 콘서트. 영양군 제공

AD

이번 콘서트는 2025년 3월 발생한 대형 산불로 큰 피해를 본 지역 주민들에게 정서적 위로와 문화적 치유의 기회를 제공하고자 마련돼, 군민 300여명이 참여해 깊은 공감과 감동의 시간을 나눴다.

행사는 잔디 위에 돗자리를 펴고 가족 단위로 자유롭게 관람하는 피크닉형 콘서트로 진행됐으며, 실력파 아티스트들의 다채로운 무대가 펼쳐졌다.

특히 재즈 기반의 공연팀과 가수 조째즈는 희망과 위로, 성장의 메시지를 담은 공연으로 군민들의 큰 박수와 호응을 이끌어냈다.





AD

영양군 관계자는 "이번 콘서트는 단순한 공연을 넘어, 산불로 상처 입은 군민들이 함께 모여 위로받고 회복을 다짐하는 뜻깊은 시간이 됐다"며 "앞으로도 다양한 문화 프로그램을 통해 군민들이 일상으로 회복할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>