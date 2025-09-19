'광명시 책축제' 27일 광명시민체육관 잔디광장서 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 광명시는 오는 27일 광명시민체육관 잔디광장에서 '2025년 광명시 책축제'를 개최한다.

'책 읽는 사이, 보물찾기!'를 주제로 열리는 올해 축제는 음악·공연·전시·체험·이벤트 등 다양한 프로그램으로 구성된 시민 참여형 행사로 열린다.

개막 무대에서는 금관앙상블의 음악여행, 매직서커스 공연, 대북(BOOK) 타악 연주 등이 선보인다.

축제에서는 시가 청소년 부문 '올해의 책'으로 선정한 '햇볕에 말리면 가벼워진다'의 정다연 작가가 '서율밴드'의 공연과 어우러진 북콘서트를 연다. 이어 청년예술가 '이오이오프'와 '백영'이 각각 버스킹과 서정적인 무대를 펼친다.

행사에서는 '독서 오엑스(OX) 퀴즈', 어린이 뮤지컬 '저요! 저요! 저요!' 등 어린이를 위한 프로그램도 마련된다.

시민들이 즐길 수 있는 이벤트도 강화했다. 현장에서는 시민들이 퀴즈를 풀고 책 속 단서를 찾는 '미로형 북큐레이션'이 개최된다. 잔디광장에는 40여 개의 체험·홍보·판매 부스가 운영된다.

시는 빈백과 파라솔을 설치해 독서와 휴식을 즐길 수 있는 책놀이터를 갖추고, 굴렁쇠 굴리기·양궁·폼볼링 등 전통과 결합한 놀이도 제공한다.





박승원 광명시장은 "이번 책축제가 시민 모두에게 책 속 보물을 발견하는 기쁨을 주고 세대를 잇는 교감의 시간이 되기를 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

