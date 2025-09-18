올 상반기 하루 평균 카드 3.5조 긁었다…모바일 사용 53.8%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지급카드 이용규모, 1년 전 대비 3.7%↑

비대면·모바일 기기 이용 꾸준히 늘고

실물카드 사용은 감소추세

올해 상반기 신용·체크카드 이용규모가 하루 평균 3조5000억원에 달한 것으로 나타났다. 모바일기기 사용 비중은 꾸준히 늘고 있는 반면, 실물카드 이용은 감소 추세다.

한국은행이 18일 발표한 '2025년 상반기중 국내 지급결제동향'에 따르면 올 상반기 지급카드 이용규모는 일평균 3조5110억원으로 전년 동기(3조3860억원) 대비 3.7% 증가했다.

증가율은 ▲2023년 하반기 4.2% ▲2024년 상반기 3.9% ▲2024년 하반기 4.3%로, 유사한 수준이 지속되고 있다.

유형별로 보면 후불형(신용카드)은 올 상반기 하루 평균 2조806억원을 이용해 1년 전 같은 기간보다 4.1% 늘었다. 직불형(체크카드·현금카드)은 일평균 이용금액이 6980억원으로 같은 기간 2.1% 증가했다. 반면 선불형 이용규모는 일평균 70억원으로 14.7% 감소했다. 이는 일부 지역사랑상품권 사업자가 카드사에서 전자금융업자로 변경된 영향이다.

전업카드사를 이용한 규모는 일평균 3조원으로 집계됐다. 전업카드사 이용을 기준으로 지급형태별 사용을 분석한 결과, 올 상반기 중 비대면 이용규모는 하루 평균 1조3000억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 5.8% 늘어난 규모다. 전체 이용규모 중 비대면 지급이 차지하는 비중(41.8%)은 지난해 하반기(41%)대비 소폭 커졌다. 비대면 지급은 스마트폰·PC 등을 이용한 온라인쇼핑 등 비대면거래뿐 아니라 택시 호출 앱을 통한 자동지급 등 모바일기기를 통해 거래 현장에서 단말기 접촉 없이 이뤄지는 지급도 포함한다.

대면지급 이용규모는 일평균 1조7000억원으로 전년 동기 대비 1.0% 증가한 것으로 집계됐다.

접근 기기별로 보면 모바일기기 등을 이용한 지급 규모는 일평균 1조6000억원으로 1년 전 같은 기간 대비 6.3% 증가했다. 여기에는 모바일기기뿐 아니라 PC, ARS, 생체인식 등을 포함하며 비대면 지급뿐 아니라 모바일기기를 카드 단말기 등에 접촉하는 방식의 대면 지급도 포함된다. 모바일기기 등을 이용한 지급 비중은 올 상반기 53.8%로, 2023년 실물 카드를 넘어선 이후 격차를 더 키우고 있다.

반면 실물카드를 이용한 지급규모는 일평균 1조4000억원으로 같은 기간 0.8% 감소했다.

모바일기기 등을 통한 지급카드 이용규모 중 간편지급 서비스가 차지하는 비중은 51.4%로, 전년 동기(50.7%) 대비 소폭 확대됐다. 간편지급 서비스 중 핀테크 기업(ICT업체·휴대폰제조사) 이용 비중은 72.3%로 확대된 반면, 카드사 이용 비중은 27.7%로 축소됐다.

올 상반기 어음·수표 이용규모는 일평균 16조7000억원으로 지난해 상반기(15조9000억원) 대비 4.7% 증가했다. 자기앞수표는 정액권과 비정액권 모두 줄어 전년 동기 대비 18.6% 줄어든 것으로 나타났다. 어음은 전자어음이 15.1% 줄었으나 당좌수표 이용(16.5%)이 확대되면서 1년 전 같은 기간보다 4.9% 늘었다.

소액결제망을 통한 계좌이체 규모는 일평균 100조8000억원으로 지난해 상반기(99조8000억원) 대비 0.9% 증가했다. 전체의 91.1%를 차지하는 전자금융공동망 계좌이체 규모는 일평균 91조8000억원으로 집계됐다. 급여지급 및 대금결제 등 법인용 금융거래시스템인 펌뱅킹(4.2%)을 중심으로 증가세가 지속되고 있다고 한은은 설명했다. 오픈뱅킹공동망의 계좌이체 규모(일평균 2조1000억원)는 전년 동기 대비 4.7% 늘어난 반면, CD공동망은(-14.8%) 감소세를 지속했다.

한편 올 상반기 국내은행의 일평균 인터넷뱅킹(모바일뱅킹 포함·상호저축은행 및 서민금융기관 제외) 이용 건수는 2735만건으로 전년 동기 대비 10.4% 증가했다. 반면 이용 금액은 85조9000억원으로 같은 기간 2.9% 줄었다.





이 중 일평균 모바일뱅킹 이용 건수는 2455만건, 이용 금액은 17조9000억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 각각 11.6%, 4.0% 늘었다. 전체에서 차지하는 비중은 건수와 금액 각각 89.8%, 20.9% 수준이다. 인터넷을 이용한 비대면 대출 신청은 이용 건수가 3만3000건, 이용 금액이 9000억원으로 전년 동기 대비 각각 20.1%, 13.6% 감소했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

