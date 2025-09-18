파리크라상, '곶감 파운드' 회수 조치…"잣 알레르기 표시사항 누락"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

식약처 알레르기 유발물질 표시 항목 누락

파리크라상은 대구공장에서 생산하는 '곶감 파운드'에 알레르기 주의 표시 누락을 확인하고 판매 중단 및 회수 조치를 한다고 18일 밝혔다.

해당 제품은 알레르기 유발물질 표시 대상 중 하나인 '잣'이 사용되는데, 원재료명 항목에는 기재돼 있으나 식품의약품안전처가 정한 알레르기 유발물질 표시 항목에는 누락된 데 따른 조치다. 제품 원료 자체의 안전성이나 품질에는 이상이 없다는 설명이다.

파리크라상이 제조한 파바 곶감 파운드. 파리크라상

파리크라상은 식약처 지침에 따라 회수 대상 제품에 대해 18일부터 고객센터를 통해 무상 환불 조치를 할 예정이다. 또한, 해당 제품에 알레르기 주의 표시를 즉시 반영할 방침이다.





파리크라상 관계자는 "이번 일로 불편과 심려를 끼쳐드려 깊이 사과드린다"며 "앞으로 제품의 표시사항 관리에 더욱 만전을 기하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

