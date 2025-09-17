걸그룹 데뷔시킨 에어아시아…기내서 배꼽티 입고 춤춘 승무원들 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에어아시아 女승무원들, 비행 도중 댄스 공연

영상 조회 수 90만 회·좋아요 4만 개 돌파

안전·서비스보다 마케팅?…성 상품화 비판도

말레이시아의 국적 저가항공사인 에어아시아 여성 승무원들이 기내에서 댄스 공연을 선보인 영상이 공개되면서 논란이 일고 있다. 안전과 서비스보다 마케팅에 치중한 것 아니냐는 비판과 함께 '성 상품화' 논란까지 불거졌다. 다만 일각에서는 참신한 시도라는 긍정적인 반응도 나왔다.

SNS서 확산한 '기내 댄스 영상'

에어아시아의 한 승무원이 기내에서 춤을 추고 있다. 틱톡

최근 사회관계망서비스(SNS) 틱톡에는 에어아시아 여성 승무원들이 방콕 돈므앙~푸켓 구간 운항 항공기 복도에서 춤을 추는 1분가량의 영상이 올라왔다. 영상 속 승무원들은 몸에 딱 달라붙는 유니폼과 배가 훤히 드러나는 크롭티 차림으로 춤을 췄다. 일부 장면에서는 문신이 노출되기도 했다. 승객들은 휴대전화를 켜고 이를 촬영하며 즐기는 모습이었다. 해당 영상은 게시 직후 큰 화제를 모으며 조회 수 90만 회, 좋아요 4만 개를 돌파했다.

댄스를 선보인 승무원 가운데에는 에어아시아가 지난 3월 공개한 5인조 걸그룹 '베라(Vera)' 멤버 엠마(Aimma)도 포함돼 있었다. 이번 공연은 데뷔곡 '틱톡(Tick-Tock)'에 맞춰 진행됐으며, 정시 운항을 콘셉트로 기획돼 브랜드 이미지 강화를 목적으로 제작됐다. 서비스가 끝난 뒤 기내 행사의 일환으로 공연을 펼친 것으로 알려졌다.

에어아시아가 T-POP(태국팝)을 통해 브랜드 커뮤니케이션을 한 단계 더 발전시키고자 만든 태국 걸그룹 '베라'. 5명 모두 에어아시아 직원 겸 걸그룹으로 활동하고 있다. 에어아시아

"불편하다" vs "새롭다" 엇갈린 반응

영상을 접한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 해당 공연을 부정적으로 평가한 누리꾼들은 "승무원의 본업은 안전과 서비스" "기내에서 공연은 승객 휴식을 방해한다"는 비판을 쏟아냈다. 특히 "서비스 품질이나 고객 불편 해결이 우선돼야 한다"는 불만이 제기됐다. 영상 속 승무원들의 노출에 대한 지적과 성 상품화라는 비판도 잇따랐다.





반면 일각에서는 "새로운 시도라 흥미롭다" "항공사의 색다른 마케팅" "예쁘다" "왜 내가 탄 비행기에서는 이 공연을 안 해줬냐?" "서비스 품질이 향상됐다" "짧은 공연이고 마케팅 차원이니 이해할 수 있다" 등 긍정적인 반응도 나왔다.





