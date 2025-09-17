대한항공, 美 보잉과 항공기 예지정비 협력 합심

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정비 효율 높이고 안전 운항 기여

대한항공은 미국 보잉과 항공기 예지정비 분야의 협력을 강화하는 전략적 파트너십을 맺었다고 17일 밝혔다.

양사는 이날 오전(현지시간) 싱가포르에서 열린 'MRO(유지·보수·정비) 아시아-퍼시픽 2025' 행사에서 협약식을 진행했다. 정찬우 대한항공 정비본부장, 크리스탈 렘퍼트 보잉 글로벌 서비스 부문 디지털 서비스 총괄 시니어 디렉터 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

정찬우 대한항공 정비본부장(오른쪽 두번째)은 17일(현지시간) 싱가포르에서 크리스탈 렘퍼트 보잉 글로벌 서비스 부문 디지털 서비스 총괄 시니어 디렉터(오른쪽 세 번째)와 항공기 예지정비 분야 협력 강화 전략적 파트너십을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 대한항공

예지정비란 항공기 부품이나 시스템에 결함이 생길 시점을 예측, 고장이 발생하기 전 선제적으로 조치를 취하는 정비다. 최적의 시점에 정비를 수행해 정비에 드는 시간과 비용을 줄인다. 항공기 결함으로 인한 지연·결항 횟수를 줄여 높은 정시 운항률을 유지하는 데 기여한다.

양사는 예지정비 관련 프로젝트를 공동으로 수행하며 진일보한 예지정비 방법론을 연구·개발하고, 이를 실제 정비에 적용할 수 있도록 협력을 이어나가기로 했다.

이번 협력은 항공기의 잠재적 결함을 줄이고 항공기 신뢰성을 높이기 위해 추진됐다. 대한항공은 예지정비 역량을 강화해 정비 효율성을 높이고 안전 운항에도 기여한다는 계획이다.

대한항공은 2023년 8월 정비본부 산하에 예지정비팀을 신설, 자체 개발한 예지정비 운영 솔루션을 실제 항공기 정비에 적용하고 있다.





대한항공 관계자는 "광범위한 항공기 운항 경험과 실제 운항으로 확보한 빅데이터, 보잉의 엔지니어링 지식 및 경험, 정비 소프트웨어 개발 역량 등이 시너지를 낼 것으로 예상된다"며 "스마트 MRO 전략을 강화하고 있는 대한항공은 보잉과 파트너십을 기반으로 빠르게 변화하는 항공 예지정비 분야에서의 경쟁력을 확보해 나갈 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

