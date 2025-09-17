광안→부산항→남항→을숙도대교, 세계 최대 해상교량 자전거 축제 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시, '세븐브릿지' 투어 9월21일 개최



국내외 라이더 3000명, 도시브랜드 홍보

세계 최대 규모이자 최초로 도심 4개 해상교량을 이어 달리는 자전거 축제인 '세븐브릿지 투어'가 부산에서 펼쳐진다.

부산시(시장 박형준)는 세계 최대 도심 해상 교량 자전거 축제인 '2025 세븐브릿지 투어: 라이딩 인 부산'이 오는 21일 부산 전역에서 열린다고 17일 알렸다.

이번 행사는 세계 최초로 도심 내 4개 해상교량을 연결하는 대규모 자전거 행사로 국내외 라이더 3000명이 참가해 부산의 스포츠·관광 도시 이미지를 세계에 알릴 예정이다.

참가자는 사전 신청에 따라 상급자를 위한 77㎞ '칠칠코스', 초·중급자를 위한 33㎞ '삼삼코스' 가운데 선택해 부산의 경관을 만끽하며 달리게 된다. 코스에는 광안대교를 비롯해 부산항대교, 남항대교, 을숙도대교 등 주요 해상교량과 해안 라인, 낙동강 등이 포함됐다. 행사 당일 오전 5시 45분 벡스코에 집결해 단체 프리라이딩으로 광안대교 상판까지 이동하며, 안전상 개별 진입은 제한된다.

시는 이번 행사를 세계적 스포츠·관광 콘텐츠로 성장시키기 위해 안전을 최우선 과제로 삼았다. 지난 16일 박형준 시장 주재로 부산경찰청, 해양경찰청, 소방재난본부, 시설공단, 체육회, 자전거 연맹, 축제조직위원회, 그리고 코스가 지나는 7개 구청이 모두 참석해 최종 안전대책을 점검했다. 도로 보수, 교량 이음새 덮개 설치, 전 구간 노면 청소, 터널 공기질 관리, 버스 우회 노선 마련 등이 중점 논의됐다.

행사 당일에는 광안대교 상판, 천마터널 입구, 부산항대교 회전 램프, 영도 생활도로 등을 안전 관리 지점으로 지정해 집중 관리한다. 경찰과 소방, 전문 경호·안전인력 1000여명이 전 구간에 배치되고 부산항대교 회전 램프에는 응급차와 구조요원이 상시 대기한다. 구급차 15대, 의료 인력 40여명, 재난 거점병원 연계 체계도 마련됐다.

시는 교통 통제에 따른 불편 최소화에도 힘을 쏟는다. 행사 당일 코스는 전면 또는 부분 통제되지만 자전거 대열 통과 후 단계적으로 해제된다. 화물차와 대중교통 이용 시민을 위해 사전 홍보와 현장 안내도 강화한다.





박형준 시장은 "세계가 주목하는 부산의 바다 위를 달리는 특별한 자전거 대회"라며 "단순한 체육 행사를 넘어 부산만의 매력을 세계에 알리는 축제로 성장할 것"이라고 힘줬다.





