아이폰17 사전예약, 일반모델 돌풍…프로·에어 제치고 품절 대란

아이폰 17 일반모델, 온라인몰서 품귀

전작 대비 성능 개선에 가성비도 영향

오는 19일 공식 출시를 앞둔 아이폰 17 시리즈의 사전예약에서 예년과는 다르게 일반 모델의 인기가 높은 것으로 나타났다. 전작 대비 디스플레이 성능이 개선된 데 비해 가격 인상 폭을 최소화되면서 수요가 몰린 것으로 풀이된다.

16일 IT·통신업계에 따르면 지난 12일 시작된 아이폰 17 시리즈의 국내 사전예약에서 일반 모델이 온라인몰에서 잇따라 품절되는 등 인기를 얻고 있다. 과거 아이폰 신제품의 사전예약 당시 프로 모델의 인기가 높던 것과는 대조적인 현상이다. 애플은 2019년 출시된 아이폰 11 시리즈부터 휴대폰을 일반과 프로 제품군으로 나눠 출시하고 있다. 올해는 초슬림 모델인 에어가 라인업에 새로 추가됐다.

실제 이날 쿠팡과 11번가 등 주요 e커머스에서 진행 중인 아이폰17 시리즈의 자급제 휴대폰 사전예약에서 일반 모델은 모든 용량과 색상의 제품들이 동나 구매가 불가능한 상황이다. 일부 색상은 사전예약이 시작된 12일 밤 9시 직후에 구매 수요가 몰리면서 1분 이내에 판매가 완료된 것으로 전해졌다.

이동통신사를 거쳐 구매하는 경우에도 상황은 비슷하다. SK텔레콤이 진행 중인 아이폰 17 시리즈의 사전예약에서 일반 모델은 품절로 사전예약 구매가 불가한 상황이다. 나머지 통신사들의 경우 아이폰 17 일반 모델의 사전예약 신청은 받고 있지만, 신청 순서와 휴대폰 재고 확보량에 따라 순차적으로 구매하는 방식이어서 실제 제품 수령까지는 시간이 걸리는 것으로 전해졌다.

반면 아이폰 17 프로·프로 맥스와 아이폰 에어는 자급제와 통신사 예약 모두 일부 모델과 색상을 제외하면 현재도 주문이 가능하다. 특히 아이폰 에어 모델의 일부 색상은 16일 주문하더라도 공식 출시 당일인 오는 19일에 바로 수령할 수 있는 것으로 나타났다.

이는 올해 일반 모델의 성능이 지난해 아이폰 16 대비 개선된 데 더해 가격 인상 폭을 줄이면서 가성비가 두드러진 영향으로 풀이된다. 아이폰 17은 전작과 비교해 120㎐의 주사율을 지원하는 프로모션(ProMotion)과 화면 상시표시 기능(AOD) 등 디스플레이의 개선이 이뤄졌다. 기본 용량 역시 아이폰 16의 128GB에서 256GB로 증가했는데, 가격 인상 폭은 4만원(125만원→129만원)에 그쳤다. 같은 용량의 제품과 비교한다면 사실상 가격이 인하된 셈이다.

반면 아이폰 17 프로는 128GB 용량 모델이 삭제된 데 더해 256GB 모델의 가격이 179만원으로 오르며 가격 부담이 커졌다. 여기에 호불호가 갈리는 디자인과 제품 색상이 제한적이라는 점도 전작 대비 인기가 시들한 원인으로 추정된다. 새 라인업인 에어도 경량화를 위해 카메라와 스피커가 각각 하나씩만 탑재됐고, 물리적 유심 대신 이심(eSIM)만 지원하면서 휴대폰 교체에 불편이 예상된다. 물리 유심을 쓰고 있던 고객은 이심으로의 전환 절차가 필요해서다.

통신업계 한 관계자는 "아이폰 17 프로와 프로 맥스 모델의 가격이 오른 데 더해 프로 모델에서 국내 소비자들의 선호도가 높은 블랙, 화이트 색상이 출시되지 않은 것이 원인 중 하나로 보인다"면서 "프로 모델의 인기가 덜한 만큼 그 수요가 일반 모델로 쏠린 것으로 보인다"고 전했다.





다만 이동통신사를 통한 사전예약 초기에는 전작과 유사한 흐름이 나타났다. 사전예약 초기인 만큼 아이폰의 충성 고객들이 고성능 모델인 프로를 주로 구매한 영향으로 풀이된다. SKT의 직영 온라인몰인 T다이렉트샵을 통한 사전예약 초기 소비자들이 가장 많이 예약한 모델은 아이폰 17 프로로 나타났다. 아이폰 17 프로를 선택한 고객은 T다이렉트샵의 전체 사전예약 가운데 40% 수준인 것으로 전해졌다. 소비자들의 선호 색상은 아이폰 17과 아이폰 에어는 화이트, 아이폰 17 프로와 17 프로 맥스는 실버 색상의 선호도가 상대적으로 높았다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

