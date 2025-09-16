김영훈 고용노동부 장관, 오는 25일 경남대서 특별 강연·토크 콘서트 가져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'노동의 인문학-지역, 청년, 일' 주제



김영훈 고용노동부 장관의 특별 강연 및 토크 콘서트가 오는 25일 오후 4시 경남대학교 창조관 평화홀에서 열린다.

AD

이재명 정부의 첫 고용노동부 장관으로 임명된 김영훈 장관은 한국철도공사에 철도 기관사로 근무하며 철도노조 위원장, 민주노총 위원장을 지낸 노동운동가 출신 정치인으로, 현장 일선에 있었던 만큼 노동자의 고충을 누구보다 잘 알고 있다는 평가를 받고 있다.

이날 김영훈 장관은 '노동의 인문학-지역, 청년, 일'을 주제로 한 특별 강연을 통해 학생과 지역 청년들에게 이재명 정부의 국정철학과 노동정책, 노동 환경 변화에 대한 비전을 전할 예정이다.





AD

강연 후에는 경남대 학생들과 함께 소통하는 토크 콘서트가 이어지며, 김영훈 장관이 직접 미래의 주역이 될 대학생들과 지역 청년들에게 다과와 커피를 나눠주는 뜻깊은 문화 행사도 열릴 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>