세종시교육청, 청렴시민감사관 외부 전문가 25명 구성

시민 눈높이서 교육 현장의 개선 방향 모색

사진= 세종시교육청 감사관실 제공

세종시교육청(교육감 권한대행 부교육감 천범산)은 15일 제7기 청렴 시민 감사관 위촉식을 갖고 연수를 진행했다. 이들은 앞으로 2년간 학교 종합감사 등에 참여하는 등 본격적인 활동에 나선다.

제7기 청렴 시민 감사관은 공개모집을 통해 교육행정·법률·회계·건축·위생 등 관련 분야의 전문지식이나 경험이 있는 외부 전문가로 총 25명(연임 8명 포함)으로 구성됐다.

시 교육청 관계자는 "시민의 눈높이에서 세종교육 현장의 개선 방향을 모색해 세종 미래 교육 발전에 기여할 목적으로 마련됐다"고 설명했다

이날 위촉식에서는 천범산 세종교육감 권한대행이 제7기 청렴 시민 감사관에게 위촉장을 수여하고 학교 현장의 공정성과 투명성 강화를 위한 적극적인 활동을 당부했다. 이어진 연수에선 시민감사관 제도의 이해와 감사기법 등을 주제로 감사역량 강화의 시간을 가졌다.





천범산 교육감 권한대행은 "청렴 시민 감사관이 제안해주신 의견 하나하나를 소중히 듣고, 학교 및 관련 부서와 개선방안을 함께 고민하겠다"라며 "새로운 미래를 열어가는 청렴한 세종교육의 동반자가 되어주실 것으로 기대한다"라고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



