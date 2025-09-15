남양주시, 민선 8기 성과 완수 위해 '2026년 투자사업' 본격 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, 2026년 투자사업 본격 점검

경기 남양주시(시장 주광덕)는 15일 시청 목민방에서 '2026년 주요 투자사업 보고회'를 개최했다. 보고회는 첫날 기획조정실과 환경국을 시작으로 10월 1일까지 5회에 걸쳐 부서별로 진행될 예정이다.

주광덕 남양주시장이 15일 시청 목민방에서 '2026년 주요 투자사업 보고회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공

AD

이번 보고회는 민선 8기 공약 등 핵심 정책의 성공적 완수를 위해 투자사업의 우선순위를 점검하고 전략을 마련하기 위해 진행됐다. 시는 재정 여건을 고려해 시민 체감도가 높은 생활밀착형 사업을 중심으로 추진하고, 외부재원 확보를 통해 실행력을 강화하는 데 주력하고 있다.

보고회에는 주광덕 시장을 비롯해 부시장, 기획조정실장, 해당 실·국·단·소장이 참석해 부서별 사업 추진계획을 발표하고 재원 부족에 따른 대응 방안을 함께 논의한다. 주요 논의 사업은 △민선8기 내 완료 예정 사업 △공약 및 현안 중심 중점사업 △새정부 국정과제 연계 발굴 사업 △2026년 신규·증액 사업 등이다.

시는 시급성과 성과 창출 가능성을 고려해 사업을 우선 반영하는 동시에 불요불급한 세출을 조정하고, 국·도비 등 외부재원을 적극 확보해 시비 부담을 최소화하는 방안을 모색했다. 이를 통해 재정 운용의 효율성을 높이고 시민 수혜성을 극대화하는 데 주안점을 뒀다.

첫날은 기획조정실과 환경국의 보고가 진행됐으며, 기획조정실은 △복합커뮤니티센터 건립 △남양주시정연구원 운영 등 시민 생활과 직결된 커뮤니티 공간 확충과 미래 정책 연구 기반 마련에 대해 보고했다.

환경국은 △수소도시 조성사업 △자원회수시설 및 자원순환시설 민간투자사업 △마석근린공원 조성 △소하천 정비사업 등 핵심 환경 인프라 확충 계획을 발표했다. 이는 100만 인구 시대를 대비한 폐기물 처리, 수소에너지 활용, 친수 공간 확충을 위한 전략으로 시민 삶의 질 향상에 초점을 맞췄다.

시는 이번 보고회를 통해 민선 8기 성과를 구체화하고, 시의 성장 동력 확보를 위한 전략적 사업을 발굴·추진할 계획이다. 이를 통해 미래 성장 기반을 공고히 다져나가겠다는 목표다. 또한 보고회에서 논의된 사항은 2026년 예산편성과 주요업무 계획 수립에 반영해 정책의 완성도를 높이고 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어갈 방침이다.





AD

주광덕 시장은 "이번 보고회는 공약, 현안 등 중점 추진 사업의 속도감을 제고하고, 시민 수혜 확대를 위해 내년도 추진계획을 선제적으로 점검하는 자리로, 재정 여건을 고려한 선택과 집중으로 시민 행복지수를 높일 수 있는 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>