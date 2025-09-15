이억원 금융위원장, 취임부터 조직개편 혼란 수습 시험대…"결정 따르는 게 우리 의무"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마지막 금융위원장으로 남을듯

내년 1월2일 금감위 출범 예정

이억원 신임 금융위원장이 15일 정부서울청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

이억원 신임 금융위원장은 공식 취임과 함께 정책 측면으로는 국정과제인 '생산적 금융' 등 금융 대전환에 속도를 내고, 조직개편 관련 내부 동요를 수습해야 하는 책임을 안게 됐다.

이 위원장은 15일 오후 정부서울청사에서 취임식을 갖고 곧바로 공식 일정을 소화했다. 공식 취임사에서 조직개편 입장을 담지 않았지만, 직원들에게 보낸 편지 형식으로 "공직자로서 최종 결정이 내려지면 그 결정을 따르는 게 우리 책무이자 의무"라며 수용하는 입장을 드러냈다.

이 위원장은 공식 취임사를 마치고 "조직개편 소식으로 여러분이 느끼는 혼란과 두려움, 인생 계획, 꿈, 가족의 삶 등에 닥친 불확실성을 걱정하는 마음과 무게를 충분히 공감한다"면서도 "공직자로서 국가적인 최종 결정이 이뤄지면 그것을 따라야 하는 것도 우리의 책무이자 의무인 것도 엄중한 사실"이라고 말했다.

그러면서 "조직의 모양은 달라질 수 있어도 금융 안정과 발전을 통한 국민경제 기여라는 우리가 지금까지 지켜온 가치와 사명은 결코 흔들리지 않을 것"이라고 덧붙였다.

이 위원장은 취임식 후 기자실을 찾아 "지금 직원들이 너무 힘들어하고 혼란스러워하기 때문에 우리 직원들이 챙기는 게 제 가장 큰 책무이기도 하다"며 "많이 듣고 어떻게 챙길 수 있는지 끝까지 잘 살피겠다"고 말하기도 했다.

금융위는 조직개편 관련해 내부적으로 동요가 큰 상황이다. 행정안전부와 협의 과정에서 세종 전출 규모가 최대 절반 이상이 될 것이라는 관측도 나오고 있다. 현재 금융위 직원은 263명으로, 전출 규모와 기준 등은 아직 정해진 바 없다.

내년 1월2일부터 새 조직이 출범하지만, 아직 세부 내용은 정해진 바 없어 불안감이 커지고 있다. 금융위 공무원들은 세종 전출과 관련해 합리적인 기준이 마련되어야 한다는 공감대가 큰 것으로 전해졌다.

재정경제부(재경부)로 이관되는 금융정책 부문의 담당자가 이동할 것으로 보인다. 금융위 공무원의 거취는 재경부와 금감위의 직제에 따라 갈릴 것으로 보인다. 부서, 공무원 급수, 각 급수 규모 등이 결정되고, 이에 따라 세종 전출자도 갈리기 때문이다.





이 위원장은 조직개편이 완료되면 초대 금감위원장을 맡게 될 것으로 보인다. 금융위 1급 공무원의 거취도 미지수다. 현재 금융위 1급은 사무처장, 상임위원 2명, 금융정보분석원(FIU) 원장 1명 등 4명이다. 현재 사무처장은 내부 승진으로 공석이다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

