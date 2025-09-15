동아대 대학원생 6명, ‘석·박사 연구장려금 지원사업’ 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12명 2년간 누적 2억 5800만원 지원



AI·컴퓨터비전 등 첨단분야 연구 활발

동아대학교(총장 이해우) 대학원 컴퓨터공학과 석·박사과정생 6명이 교육부와 한국연구재단이 주관하는 '2025년 석·박사과정생 연구장려금 지원사업'에 최종 선정됐다.

이 사업은 석·박사과정생이 학위 논문과 연계한 창의적·도전적 연구를 수행할 수 있도록 연구비를 지원하는 제도다. 동아대는 지난해에도 대학원생 6명이 선정돼, 최근 2년간 총 12명이 연구장려금을 지원받게 됐다.

올해 선정된 연구자는 박사과정 김선재(지도교수 전동산), 석사과정 정호진(지도교수 전동산), 손원석(지도교수 천세진·안정규), 송호영·김성환·장태현(지도교수 김현석) 등 6명으로, 인공지능(AI), 영상처리, 컴퓨터 비전, 데이터 분석, 강화학습 등 첨단 분야에서 연구를 수행한다.

박사과정생은 2년간 5000만원, 석사과정생은 1년간 1200만원을 지원받아, 최근 2년간 누적 규모는 2억 5800만원에 달한다.





AD

전동산 대학원 컴퓨터공학과 책임교수는 "2년간 12명의 석·박사생이 연구장려금 지원사업에 선정된 것은 학생들의 우수한 연구 성취와 교수진의 체계적 지도가 만들어낸 결실"이라며 "앞으로도 글로벌 경쟁력을 갖춘 연구 인재와 지역사회가 필요로 하는 전문 인력 양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

2025년 석박사과정생 연구장려금 지원사업에 선정된 동아대 대학원 컴퓨터공학과 명단. 동아대 제공

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>