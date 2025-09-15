"체육관에 낸 돈, 내 것 아냐" 환불 하려 차 판 '15억 손해' 양치승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"'기부채납' 물건 뒤늦게 알아"

회원권 환급 위해 차량도 판매

헬스 트레이너 양치승씨가 헬스장 보증금 사기 등의 이유로 헬스장을 폐업한 사실을 전했다. 양치승 유튜브

건물 임대 사기로 약 15억원의 재산피해를 입은 헬스 트레이너 양치승이 폐업 과정과 뒷이야기를 전했다.

13일 양치승이 운영하는 유튜브 채널 '막튜브'에는 '그동안 감사했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 폐업을 앞둔 헬스장에서 마지막 PT 수업을 진행하고, 철거 작업이 시작되는 등 전반적인 내용이 담겼다.

양치승은 지난해 11월 한 방송을 통해 임대업자와 부동산 소송을 벌이고 있다는 사실을 전한 바 있다. 보증금을 돌려준다고 한 지가 2년이 넘었음에도 소식이 없었고, 5억원이 넘는 보증이 묶여있지만 추후 건물이 일정 기간 후 구청에 반납해야 하는 '기부채납' 물건임을 뒤늦게 알았다고 전했다.

양치승은 "보증금 정도만 해도 5억가량 되고, 여기 시설비까지 해서 최소 10억 이상은 손해 봤다"라며 "진짜 고생해서 오랫동안 일하면서 겨우 빚내서 그걸 모아서 다 냈는데 이렇게 그냥 한순간에"라며 한숨을 쉬었다.

회원들의 회원권과 수업료 등을 환급해주기 위해 차를 처분하는 모습도 담겼다. 그는 "어차피 회원들이 체육관 돈 미리 낸 거로 산 거라서 저 차는 사실 내 것이 아니었다. 회원들에 피해가 안 가게끔 열심히 노력해야 하며, 그게 최소한의 도리"라고 말했다.





이어 많이 힘드냐는 질문에는 "그냥 눈물이 조금 맺힌 정도다. 열심히 살아야지"라고 답했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

