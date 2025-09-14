강수현 시장 "시민 의견 시정에 반영…문제 해결되도록 최선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시, '2025년 열린시장실' 운영

12월까지 운영…화천2동 등 진행

광역버스 정차·104역 추진 등 논의

경기 양주시는 시장이 직접 시민들을 찾아 다양한 의견을 듣고 이를 시정에 반영하기 위해 12일부터 '2025년 열린시장실' 운영에 돌입했다.

강수현 양주시장이 지난 12일 '2025년 열린시장실'을 진행하고 있다. 양주시 제공

첫 열린시장실은 지난 12일 옥정2동 옥정메트로포레 입주자대표회의실에서 열렸다. 이날 회의에는 옥정2동장과 옥정메트로포레, 대성베르힐, 옥정더퍼스트, 더원파크, 옥정리더스가든, 한신더휴 입주자대표 등이 참석했다.

회의에서는 광역버스 정차와 104역 추진 등 교통 분야, 자전거도로 정비와 보도블럭 보수 등 도로 분야, 여성안전귀갓길 방범빔 설치, 옥빛고 앞 체육시설 추진 등 생활 전반에 걸친 시민 건의사항과 해결 방안을 논의했다.

'2025년 열린시장실'은 앞으로 회천2동 대광로제비앙과 디에트르 센트럴시티, 옥정1동 세창아파트, 양주2동 한양2차·유승9차 등을 찾아 시민들의 의견과 애로사항을 직접 청취하는 방식으로 운영될 예정이다.

강수현 양주시장은 "시장에게 하고 싶은 이야기가 있는 곳은 어디든 찾아가 되도록 많은 시민분과 얼굴을 마주하고 양주시 발전 방향에 대한 이야기를 나누고 싶다"며 "시민들께서 말씀해 주신 건의사항은 속뜻까지 파악하고 궁극적으로는 문제가 해결될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





강수현 양주시장(오른쪽 네 번째)이 지난 12일 '2025년 열린시장실'을 연 후 시민참여단과 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

'2025년 열린시장실'은 12월까지 운영되며, 참여를 원하는 시민은 거주지 읍면동 행정복지센터를 방문하거나 전화로 신청하면 된다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

