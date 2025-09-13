인천 대청도 해병부대서 21세 병장 실탄 총상으로 숨져(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 대청도 해병부대에서 21세 해병 병장이 총상으로 숨졌다.

13일 군에 따르면 인천 옹진군 대청도 소재 해병부대에서 이날 오전 해안선 정밀수색 작전에 투입된 수송병 병장 1명이 운전석에서 이마에 총상을 입은 상태로 발견됐다.

이 병장은 발견 당시 출혈로 위중한 상태였다. 응급 처치 및 후송 준비 중 오전 9시 1분 공중보건의에 의해 최종 사망 판정을 받았다.

해병대는 총상 사고 시간을 7시 3분께로 추정했다. 사용된 총탄의 종류는 실탄으로 확인됐다. 사고 원인은 아직 파악되지 않았다.

해병대사령부는 "정확한 사고 원인 조사를 위해 군 수사기관과 경찰이 현장 합동 감식을 하려고 이동 중"이라고 밝혔다.

최근 군에서는 잇따라 총기 사망 사고가 발생했다. 지난달 23일에는 육군 최전방 감시소초(GP)에서 하사가, 이달 2일에는 3사관학교 대위가 소총으로 목숨을 잃는 사건이 있었다.





안규백 국방부 장관은 지난 5일 주요 지휘관 회의에서 "장병들의 생명을 귀하게 여겨야 한다"며 사고 예방에 최선을 다할 것을 지시했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

