얇디 얇은 아이폰 에어, 힘껏 구부렸더니 이럴수가…

조스위악 "힘껏 구부려도 돼…책임은 내가"

애플이 '역대 가장 얇은 아이폰'을 표방하며 선보인 초슬림 스마트폰 '아이폰 에어'가 5.64㎜ 두께로 큰 화제를 모으고 있다. 하지만 지나치게 얇은 디자인 때문에 내구성에 대한 우려도 제기되고 있다.

IT매체와 애플 임원의 인터뷰 자리에서 아이폰 에어의 내구성이 테스트됐다. 톰스가이드 유튜브

미국 IT매체 톰스 가이드는 최근 유튜브 채널을 통해 애플 세계 마케팅 책임자 그렉 조스위악 수석 부사장과 하드웨어 엔지니어링 책임자인 존 타너스 부사장을 인터뷰한 영상을 공개했다.

영상에서 두 임원은 제품은 인터뷰 진행자들에게 핸드폰을 구부려보도록 권유했다. 이는 아이폰 에어의 내구성 논란을 정면 돌파하려는 의도로 풀이된다. 조스위악 부사장은 진행자에게 "있는 힘껏 구부려도 된다. 책임은 내가 지겠다"며 아이폰 에어를 건넸다.

타너스 부사장은 "아이폰 에어는 자사의 엄격한 내부 기준을 뛰어넘는 강도를 갖췄다"며 "지금까지 나온 어떤 아이폰보다 튼튼하다"고 강조했다.

그는 티타늄 프레임 적용, 긁힘 방지 성능을 3배 개선한 '세라믹 실드2' 강화 유리 등을 핵심 요소로 꼽았다. 특히 티타늄 소재가 얇으면서도 견고한 디자인 구현에 중요한 역할을 했다고 설명했다.

애플이 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플 파크 내 스티브 잡스 시어터에서 열린 연례 신제품 공개 행사에서 역대 가장 얇은 아이폰 '에어'를 공개했다. 연합뉴스

진행자가 힘을 주어 스마트폰을 구부리려 했지만 제품은 형태를 유지했고, 또 다른 진행자 역시 "약간 휘어지는 듯 보였지만 곧 제자리로 돌아왔다"고 소감을 전했다.

이에 조스위악은 "그게 바로 우리가 의도한 설계"라며 "내진 건축 원리와 같은 개념"이라고 덧붙였다.





한편 아이폰의 휘어짐 현상은 2014년 아이폰6 출시 이후 꾸준히 논란이 됐다. 아이폰6과 아이폰6 플러스는 바지 뒷주머니에 넣어 다니면 몸무게에 눌려 쉽게 휘어진다는, 이른바 '밴드게이트' 논란에 휩싸이기도 했다





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

