윤호중 "계엄 지자체 가담 의혹 조사"… 서울시 "정치공세 맞설 것"

민주당 내란특검대응특위 요청

윤호중 "한 점 의혹 없이 철저 조사"

서울시 "근거없는 의혹… 사실무근"

윤호중 행정안전부 장관은 12일 "12·3 비상계엄 당일 일부 지방자치단체의 가담 의혹과 관련해 행안부의 자체 진상조사를 실시하겠다"고 밝혔다.

윤 장관은 이날 페이스북을 통해 "민주당 내란특검대응특별위원회의 행안부 자체 감찰단 구성 요청이 있었다"며 이같이 말했다.

서울시청 전경. 서울시

윤 장관은 "철저한 진상 규명이 12·3 불법 비상계엄 사태의 재발을 막는 첫걸음이자, 국민적 의혹 해소의 첫 단추를 끼우는 일"이라며 "한 점의 의혹도 남지 않도록 신속하고 철저하게 조사해 국민께 보고드리겠다"고 강조했다.

지난 10일 민주당 내란특검대응특위는 "서울·부산시의 '내란 부화수행(附和隨行)' 정황이 드러났다"며 행안부의 감찰을 촉구한 바 있다. 내란특검대응특위는 서울시와 행안부가 국회에 제출한 자료를 근거로 "서울시는 행안부의 지시가 있기 약 40분 앞서 지시 사항을 전파했다"고 주장했다.

하지만 서울시는 입장문을 내고 "서울시는 당일 청사를 폐쇄한 적이 없다"며 "청사폐쇄 통제 전파를 했다는 내용은 사실무근"이라고 반박했다. 10일 이민경 대변인 명의 입장문을 내고 "12월 3일 오후 11시 25분 행안부로부터 유선 전화로 '청사 내 폐쇄 및 출입자 통제'라는 지시 및 전달 사항을 받았다"며 "이를 기계적으로 당직실 근무 매뉴얼에 따라 당직 연동시스템으로 12월 4일 0시 9분 자치구 등에 전달한 것"이라고 설명했다.

그러면서 "오 시장은 계엄 보도를 접하고 직접 운전해 12월 3일 오후 11시 19분 시청에 도착, 긴급 간부회의를 열어 '계엄 반대 및 즉각 철회' 입장을 정하고 입장문을 발표했다"면서 "국민의힘 자치단체장 가운데 가장 먼저 계엄 반대 및 철회 입장을 밝힌 것"이라고 강조했다.





이날 행안부 진상조사 실시에 대해서도 "이미 여러 차례에 걸쳐 계엄 당일의 상황과 서울시 조치 내용을 사실에 근거해 상세히 밝혀왔다"며 "그럼에도 불구하고 민주당 의원 등은 근거 없는 의혹 제기를 지속하고 있다"고 했다. 이어 "서울시는 한 점의 의혹도 없음을 밝힘으로써 정치 공세에 당당히 맞설 것"이라고 밝혔다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

