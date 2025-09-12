"고국 잘못 지적하는 건 애국"…700만 조회수 부른 '국민 여가수' 소신

망명 후 7년 만에 언론 인터뷰한 푸가초바

'백만송이 장미' 원곡 러시아 국민가수

1991년 소련 인민예술가' 칭호도 받아

과거 소련 시절부터 '국민 여가수'로 불려온 러시아 가요계의 전설 알라 푸가초바(76)가 러시아의 우크라이나 침공을 정면으로 비판했다.

푸가초바가 1982년에 부른 '백만송이 장미'는 한국인에게도 잘 알려져 있다. 원곡은 1981년 라트비아 가요 '마라가 준 인생'이었고, 푸가초바가 가사를 전혀 다른 내용으로 바꿔 러시아어로 다시 불렀다. 이후 이 곡은 한국어·영어·일본로도 번안됐다. 푸가초바 인스타그램

지난 10일 망명 중인 러시아 출신 언론인 카테리나 고르다예바는 자신이 운영하는 유튜브 채널에 푸가초바와의 3시간 38분 분량의 인터뷰 영상을 공개했다. 이번 대담은 지난 8월 중순 라트비아에 있는 푸가초바의 집에서 진행됐으며, 영상은 공개 이틀 만에 조회 수 약 700만회와 8만여 개의 댓글을 기록했다.

푸가초바의 남편인 코미디언 막심 갈킨은 러시아의 침공 직후인 2022년 2월부터 전쟁 반대 발언을 이어왔다. 이 때문에 러시아 당국과 우익 인사들로부터 위협을 받았다. 당시 푸가초바는 남편을 보호하기 위해 푸틴 측근인 세르게이 키리옌코 전 총리를 직접 만났다. 키리옌코는 "당신은 국가적 자부심"이라며 안심시켰지만, 면담 이틀 뒤 러시아 당국은 갈킨을 '외국 대리인'(foreign agent)으로 공식 지정했다.

가족에 대한 제재 심해지자 결국 러시아 떠나

러시아에서 외국 대리인으로 지정하는 것은 국제 로비스트로 규정하고 제재를 가하는 행위다. 이후 자녀들까지 괴롭힘을 당하자 가족은 결국 러시아를 떠났다. 푸가초바는 인터뷰에서 "(푸틴 집권 초기에) 그는 정말 놀랍도록 올바른 말을 했고, 우크라이나에 대해서도 그랬다"며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 지지하고 선거운동도 도왔던 과거를 설명했다. 하지만 "이제는 모든 것이 충격이다. 고국이 잘못하고 있다고 지적하는 것은 애국"이라며 우크라이나 전쟁에 대한 반대 입장을 밝혔다.

소련 시절부터 '국민 여가수'로 불려온 러시아 가요계의 전설 알라 푸가초바. 유튜브 채널 Say Gordeeva(Скажи Гордеевой )

이어 '러시아를 떠나지 않는 것도 고려해봤느냐'는 진행자의 질문에 푸가초바는 "조용히 있는 것은 불가능하다고 나와 남편 모두 판단했다"며 "양심은 명성보다도, 사치보다도, 그 무엇보다도 가치 있다. 특히 내 나이가 되면 더욱 그렇다"고 말했다. 그는 남편이 '외국 대리인'으로 지정되자 자신의 인스타그램을 통해 전쟁 반대 입장을 밝히며 "나도 외국 대리인으로 지정하라"고 러시아 당국에 항의하기도 했다. 푸가초바는 "이것(우크라이나 전쟁)이 얼마나 끔찍한지 상세히 얘기하지는 않겠다. 내가 전쟁에 반대한다는 점은 누구나 알고 있으며, 우리나라가 큰 고통을 겪는다고 생각한다. 다만 우리나라가 겪는 고통은 두 번째로 크고, 가장 큰 고통은 우크라이나가 받고 있다"고 말했다.

워싱턴포스트(WP)는 푸가초바가 본격적인 언론 인터뷰에 응한 것은 7년 만이라고 전했다. 이번 인터뷰를 한 고르다예바는 WP에 "서방과 달리 러시아에는 스타가 소수에 불과하다"며 "푸가초바는 영향력이 엄청나지만, 대개는 발언을 자제해온 상징적 존재"라고 했다. 푸가초바는 1960년대부터 러시아에서 압도적 인기를 누린 '국민 여가수'다. 1991년에는 '소련 인민예술가' 칭호를 받았다. 당시 소련에서는 "레오니드 브레즈네프(옛 소련 공산당 서기장)는 '알라 푸가초바 시대'의 소소한 정치인"이라는 농담이 돌았을 정도라고 WP는 전했다.





