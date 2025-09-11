순창군, 12~14일 '발효문화 국제관광포럼' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'한국 장 담그기 문화' 유네스코 등재 기념

(재)순창발효관광재단이 오는 12~14일 3일간 쉴랜드 및 순창군 일원에서'2025 순창 발효문화 국제관광포럼'을 연다.

11일 재단에 따르면 이번 포럼은 '한국 장 담그기 문화'의 유네스코 인류무형유산 등재를 기념해 마련됐으며, 발효 문화를 중심으로 국제 관광 전략을 모색하고, 순창을 글로벌 관광자원으로 육성하는 데 중점을 두고 있다.

발효문화 국제관광포럼 포스터. 순창군 제공

포럼은 순창군과 순창발효관광재단, 전주대 RISE사업단이 공동으로 주최하고, ㈔관광콘텐츠학회 및 한국호텔리조트학회가 주관한다.

이 행사는 전북도의 유망 MICE 행사 육성지원사업으로 선정돼 진행되는 만큼, 학술적 논의와 산업적 적용을 아우르는 실질적 성과가 기대된다.

행사는 총 3일간 진행되며 ▲12일에는 쉴랜드 대강당에서 개막식 및 기조강연이 진행되고 ▲13일에는 '발효문화·인류문화 유산·관광'을 주제로 한 국제학술대회 ▲14일에는 강천산 일원을 중심으로 한 순창 문화체험 프로그램이 운영된다.

특히 개막식에서는 김현환 전 문화체육관광부 제1차관이 '발효문화 세계화 전략'을 주제로 기조강연을 펼치며, 한국을 포함한 5개국(한국, 베트남, 러시아, 몽골, 중국)에서 약 150여명이 참가할 예정이다. 이 중 50여명은 해외 발효·관광 분야 전문가들로 구성돼 국내외 학문 및 산업계 간 교류의 장이 될 전망이다.





재단 관계자는 "이번 국제포럼은 단순한 문화행사를 넘어 순창의 발효 문화를 중심으로 한 관광산업의 글로벌 확장을 본격적으로 논의하는 자리가 될 것이다"며 "포럼을 계기로 순창이 세계적인 발효 문화 중심지로 도약할 수 있도록 전략적 기반을 구축하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

