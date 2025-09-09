NH투자증권, 부동산아카데미 '해외부동산 Insight Tour' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH투자증권은 오는 16일부터 30일까지 3주간 VIP 고객들을 대상으로 '2025 N2, 부동산 아카데미 해외부동산 인사이트 투어(Insight Tour)'를 개최한다고 9일 밝혔다. 부동산 아카데미는 NH투자증권 택스(Tax)센터에서 매년 개최하는 행사로 올해로 3회차를 맞이한다.

AD

이번 부동산 아카데미 행사는 해외 주요 지역 부동산 시장의 동향과 투자 전략을 주제로 매주 화요일 오후 2시부터 4시 30분까지 본사에서 진행된다. 1주차(16일)에는 글로벌부동산 투자플랫폼 업체 빌드블록 이지웅 대표의 '미국 주요 지역별 현황 및 전망, 투자 실전사례 및 전략'과 이희재 미국 회계사의 '미국 부동산 취득절차 및 관련 주요 세금' 강연이 이어진다. 2주차(23일)에는 일본 도쿄 전문 부동산법인 JOO리얼에스테이트 조민수 대표의 '일본 도쿄 부동산시장 현황 및 전망, 투자 실전사례'와 NH농협은행 김선우 관세사의 '놓치기 쉬운 해외부동산 취득 신고 절차와 대금의 송금' 강연이 마련된다. 이어서 정보현 NH투자증권 부동산 연구위원이 '한국 서울 고급주거 시장 트렌드 및 전망'을 주제로 발표한다. 3주차(30일)에는 싱가포르 투자 전문 부동산법인 SRI 최정원 이사가 '싱가포르 부동산 시장 동향 및 전망'을 주제로 강연을 진행하며 마지막 순서로 이승현 NH투자증권 세무사가 '해외부동산 증여 솔루션 및 절세전략'을 제시한다.

NH투자증권은 이번 아카데미 참가 고객들에게 해외 임장 동행과 현지 전문가 화상 상담 특전, 세션별 자료집을 제공한다. 또한 전 과정 참석 고객에게는 특별 기념품도 증정할 예정이다.





AD

김휘곤 NH투자증권 Tax센터 센터장은 "최근 자산가 고객들에게서 해외 이주, 유학, 자산승계 등의 수요가 증가함에 따라 해외 부동산 시장에 대한 전문적이고 실질적인 인사이트를 전달하기 위해 이번 아카데미를 준비했다"며 "고객들이 해외 자산 포트폴리오를 전략적으로 관리하는데 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>