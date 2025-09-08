미래에셋생명, 'AI 음성봇' 고객 안내 서비스 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋생명은 지난 3일부터 인공지능(AI) 음성봇을 활용한 고객 안내 서비스를 개시했다고 8일 밝혔다.

이번 서비스는 디지털 경쟁력 강화를 위한 차세대 시스템 구축 프로젝트의 일환으로 기획됐다. 고객 보험 계약 관리에 필요한 필수 안내를 보다 신속하고 정확하게 제공하는 게 목표다.

보험료 납입최고 및 해지(확인) 안내 서비스를 AI 음성봇을 통해 제공한다. 향후 만기 보험금 청구, 연금개시 신청 안내 등으로 범위를 확대할 예정이다.

고객은 본인 확인과 AI 음성봇 안내 동의 절차를 거쳐 필요한 안내를 받을 수 있다. 안내 도중 상담원과 통화 연결이 가능하다. 보험료 납입, 보험금 신청 등 안내받은 내용을 처리할 수 있어 고객 편의성이 향상될 전망이다.





홍혜진 미래에셋생명 고객서비스본부장은 "AI 음성봇 안내를 통해 고객들은 계약 관리에 중요한 사항들을 보다 신속하게 안내받을 수 있다"며 "상담 중 고객센터 연결 등을 통해 필요한 업무 처리가 바로 가능해 보험료 미납, 만기보험금 미청구 등으로 인한 불이익을 예방하는 데 도움을 줄 것"이라고 말했다.





