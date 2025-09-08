SKT, 日 타임트리에 22억엔 투자…AI 비서 해외 첫 적용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日 일정공유 플랫폼 '타임트리'와 전략적 파트너십 체결

‘에이전틱 워크플로우’ 기술로 일정 관리 서비스 고도화

투자 계약 및 전략적 파트너십 체결 후 유영상 SK텔레콤 CEO(왼쪽)와 박차진 타임트리 대표이사가 기념촬영을 진행하고 있다. 사진=SKT

SK텔레콤이 일본 일정 공유 플랫폼 기업 타임트리에 전략적 투자를 단행하며 글로벌 인공지능(AI) 비서(에이전트) 시장 공략에 나섰다. SKT의 AI 비서 기술이 해외 서비스에 적용되는 첫 사례다.

SKT는 지난 5일 일본 도쿄에서 타임트리와 투자 계약 및 전략적 파트너십을 체결했다고 8일 밝혔다. SKT는 이번 계약에 따라 타임트리에 22억엔(약 206억 2478만원)을 투자한다. 타임트리는 2014년 일본에서 설립된 스타트업으로, 전 세계 6700만명 이상이 사용하는 일정 공유 앱 '타임트리(TimeTree)'를 운영하며 일본 내 '제2의 라인'으로 불릴 만큼 빠르게 성장 중이다.

이번 협력으로 SKT는 자사 AI 비서 서비스 '에이닷(A.)'을 통해 선보인 핵심 기술 '에이전틱 워크플로우(Agentic Workflow)'를 타임트리에 적용한다. '에이전틱 워크플로우'는 단순히 사용자의 요청을 수행하는 것을 넘어 사용 기록을 기반으로 목표를 설정하고 필요한 작업을 계획·실행하는 기법으로, AI 비서 성능 향상의 핵심 기술로 평가된다.

양사는 이 기술을 접목해 타임트리가 단순 일정 관리에서 벗어나 사용자 일정·패턴·선호도를 분석해 최적화된 활동과 이벤트를 능동적으로 추천하는 AI 기반 서비스로 진화시키겠다는 전략이다.

유영상 SKT CEO는 "타임트리와의 협력은 SKT가 AI 비서 기술을 통해 글로벌 시장에서 새로운 가치를 창출할 기회"라며 "한·일 양국의 AI 비서 생태계 확장을 주도하겠다"고 말했다.





박차진 타임트리 대표는 "이번 제휴는 타임트리가 한국과 글로벌로 확장하는 전환점이 될 것"이라며 "SKT와 함께 '일정 중심 AI 비서'라는 새로운 패러다임을 확산시켜 나가겠다"고 강조했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

