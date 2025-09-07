"야식 먹을까" 사소한 습관이 골절까지…日 연구진 '경고'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아침 거르기·야식 먹는 습관 골다공증 위험 ↑

흡연, 수면 부족 등 나쁜 습관들 함께 있어

"규칙적인 생활이 우리의 건강을 지켜준다"

불규칙한 식사 습관이 골다공증과 골절 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

6일(현지시간) 미국 폭스뉴스는 일본 나라의과대 연구진이 아침 식사를 자주 건너뛰거나 잠들기 직전에 저녁을 먹는 행동이 뼈 건강에 부정적인 영향을 미친다고 밝힌 내용을 보도했다.

연구진은 보험 청구 데이터베이스를 활용해 총 92만 7130명의 생활 습관을 조사했다. 대상자는 2014년 4월 1일부터 2022년 2월 28일 사이에 건강검진을 받은 20세 이상 성인으로, 중위 연령은 67세였다. 성별 비율은 여성 55%, 남성 45%였다.

연구진은 약 2년 6개월 동안 참가자들을 추적 관찰하며 ▲엉덩이뼈 ▲척추 ▲팔뚝 ▲위팔뼈에서 골다공증성 골절이 발생했는지 확인했다. 연구 결과 일주일에 세 번 이상 아침 식사를 거르거나 잠들기 두 시간 전에 저녁을 먹는 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 골다공증 위험이 높아지는 것으로 나타났다.

아울러 이런 식습관을 가진 이들은 ▲흡연 ▲잦은 음주 ▲수면 부족 ▲운동 부족 등 좋지 않은 생활 습관을 같이 가지고 있는 경우가 많았다. 연구를 이끈 나카지마 히로키 교수는 "이런 식사 패턴이 흡연, 낮은 신체 활동, 불충분한 수면 같은 다른 건강하지 못한 행동들과 자주 함께 나타났다"며 "골절 예방을 위해서는 종합적인 생활 습관 상담이 중요할 것"이라고 설명했다. 이는 시간이 지나면서 여러 건강하지 못한 습관이 서로 영향을 미치며 누적된다는 점을 보여준다.

다만 이번 연구는 불규칙한 식사 시간과 골다공증 사이의 직접적인 인과관계를 입증하지는 못했다. 그러나 앞선 연구들에서도 규칙적인 식사 시간이 건강에 이롭다는 사실이 여러 차례 확인됐다. 건강한 식사 습관에는 하루 12시간 이내에 모든 끼니를 마치고, 하루 중 이른 시간에 식사량을 집중하고, 잠들기 전에는 음식을 먹지 않는 것도 해당한다.

수누이 에스코바르 미국 마이애미 영양사는 "정해진 시간에 아침과 저녁을 먹는 것이 건강에 도움이 되는 이유는 여러 가지가 있지만, 특정 시간에 식사하는 것 같은 규칙적인 생활이 지속적인 생각이나 의지력에 의존하지 않고도 우리의 건강을 지켜준다는 점을 강조하고 싶다"라고 설명했다.





한편 골다공증은 뼈의 밀도와 질량이 감소하면서 뼈가 약해지는 질환을 의미한다. 골절은 주로 엉덩이뼈, 척추, 손목 등에서 발생한다. 일반적으로 뼈가 부러질 때까지 자신이 골다공증에 걸렸다는 사실을 인지하지 못하곤 한다. 특히나 노년기 골절은 생명을 위협하는 상황까지 이어질 수 있어 예방과 관리가 중요하다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

