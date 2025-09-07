韓 노동시장, 20년간 이중구조 심화…세대 간 일자리 갈등 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경총, 노동시장 이중구조 실태와 시사점 보고서

우리나라 노동시장의 이중구조가 지난 20년간 심화되면서 중소기업과 청년의 일자리가 지속적으로 감소한 것으로 나타났다. 반면 대기업 고령자의 고용은 꾸준히 증가하면서 일자리를 둘러싼 세대 간 갈등이 심화되고 있다.

7일 한국경영자총협회가 발표한 '우리나라 노동시장 이중구조 실태와 시사점' 보고서에 따르면 지난 20년간(2014~2024년) 대기업 정규직 내 고령자 고용은 492% 증가한 반면 청년 고용은 1.8% 감소한 것으로 나타났다. 이번 조사에서 고령자는 55~59세, 청년은 23~27세다.

특히 노조가 있는 대기업의 정규직 내 고령자 고용은 2004년 대비 777% 늘어난 반면 청년 고용은 오히려 줄었다. 2024년 기준 대기업 정규직 고용에서 고령자 비중은 9.3%로 청년 고용 비중 7.3%를 역전했다.

주요 부문별 고령자와 청년 고용지수 추이(노조가 있는 대기업 기준). 경총 제공

대기업과 중소기업의 고용 상황도 대비됐다. 지난 20년간 대기업 정규직의 고용은 83% 증가한 반면, 중소기업 또는 비정규직 고용은 48% 증가에 그쳤다. 지난 20년간 우리나라의 고용이 주로 대기업 정규직 위주로 이루어졌다는 의미다.

같은 기간 대기업 정규직의 평균 근속 연수(10.4→12.1년)는 더 길어진 반면, 신규 채용률은 감소했다. 이는 대기업 정규직의 진입 장벽이 더욱 높아졌음을 시사한다고 경총 관계자는 설명했다.

대기업 정규직 대비 중소기업(비정규직 포함) 임금 수준은 50% 중후반대에서 정체됐고, 평균 근속연수 또한 대기업 정규직의 절반에도 미치지 못했다. 사회보험 가입사회보험 가입률 및 복지 수혜율 역시 여전히 대기업 정규직보다 낮은 60~70%대 수준인 것으로 나타났다.





임영태 경총 고용·사회정책본부장은 "2010년대 중반 이후 대기업 정규직 내 고령자 고용은 급격히 증가했지만, 청년 고용은 위축된 현상이 나타났다"며 "이는 정년 60세 법제화로 대기업 정규직 내 세대 간 일자리 경합이 더욱 치열해진 결과"라고 지적했다.





