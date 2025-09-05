정명근 화성시장, 국회에 9개 국비사업 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한병도 예결위원장에 요청

경기도 화성시는 정명근 화성시장이 4일 국회에서 한병도 국회 예산결산위원장을 만나 시 주요 현안 사업의 국비 예산 확보를 위한 지원을 요청했다고 5일 밝혔다.

4일 국회를 방문한 정명근 화성시장(왼쪽)이 한병도 국회 예산결산위원장에게 시가 추진하는 9개 사업의 국비 반영을 요청하는 건의문을 전달하고 있다. 화성시 제공

정 시장은 이날 한 위원장에게 ▲동탄-인덕원선 복선전철 ▲신안산선 복선전철 ▲인천발 KTX 직결 사업 ▲GTX-A노선 삼성-동탄 구간 ▲갈천~가수, 우정~향남 국지도 82호선 건설 ▲황계지구 풍수해 생활권 종합정비사업 ▲화성시 무형유산 전수교육관 ▲국화도 해안데크 정비 등에 대한 내년도 예산안 반영을 건의했다.

정 시장은 이 자리에서 일반구 신설 등 꾸준히 성장하고 있는 시의 미래 성장을 위한 개발 예산 확보의 중요성을 설명했다.





정 시장은 "화성시가 특례시에 걸맞은 기반을 다지고 미래 성장 동력을 확보하기 위해서는 국가 차원의 지원이 꼭 필요하다"며 "시민들의 교통 편의와 안전, 삶의 질 향상을 위해 국비 확보에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

