삼척시, 을지연습 강원도 최우수 시군 선정

강원도 삼척시는 4일 강원특별자치도청에서 열린 '2025년 을지연습 사후 강평회의'에서 최우수 시군으로 선정돼 3년 연속 최우수의 영예를 안았다.

삼척시가 4일 강원특별자치도청에서 열린 '2025년 을지연습 사후 강평회의'에서 최우수 시군으로 선정돼 3년 연속 최우수상을 수상하고 있다. 삼척시 제공

삼척시는 지난 8월 18일부터 21일까지 주야간에 걸쳐 실시한 을지연습에서 8개 분야 17개 항목(현장평가 14개, 사후평가 3개) 전반에 걸쳐 높은 점수를 받았다.

시는 성공적인 연습을 위해 철저한 사전 준비를 하고, 국방과학연구소 삼척해양연구센터 테러 대응 훈련, 전시 양곡 배급 훈련, 생활밀착형 주민참여 훈련 등 실제 훈련과 도상훈련을 병행해 실시했다. 또한 연습 기간 매일 아침 일일 상황보고회를 열고 기관장 과제 및 전시 현안 과제를 심도 있게 토의하는 등 문제점 도출과 개선방안 마련에 힘썼다.





삼척시 관계자는 "이번 성과는 모든 기관이 적극적으로 참여하고 지원해 준 결과"라며 "앞으로도 완벽한 비상대비태세 확립을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

