강원도, 청렴시책 점검…"우리가 하는 모든 행정이 청렴과 연결"

강원특별자치도, 2025년도 청렴시책 추진실적 점검

도지사 주재, 청렴정책 성과 점검 및 우수사례 공유

강원특별자치도(도지사 김진태)는 4일 도청 별관 4층 회의실에서 '2025년도 청렴시책 추진실적 점검회'를 개최했다.

김진태 강원특별자치도지사가 4일 도청 별관 4층 회의실에서 '2025년도 청렴시책 추진실적 점검회'를 개최하고 있다. 강원특별자치도 제공

이번 회의는 올해 추진한 각종 청렴정책의 성과를 종합적으로 살펴보고, 우수사례를 공유하며 향후 보완방안을 마련하기 위해 마련됐다.

특히, '우리가 함께 만드는 청렴한 강원'이라는 주제로 각 실국에서 추진한 청렴활동을 영상으로 소개하고, 감사위원장이 도 전반의 연간 추진 성과에 대해 설명했다.

아울러, 건설교통국과 글로벌본부에서 대표로 우수사례에 대해 보고하고 타 실국과 함께 공유하는 시간을 가졌다.

그동안 도는 '청렴 개인 마일리지 성과제도' 도입, '청렴 피드백 시스템' 운영, '비실명 대리신고제' 도입 등 다양한 청렴시책을 전국 최초·최고 수준으로 추진해 오고 있다.

각 실국에서도 이에 발맞추어 계약 상대방 청렴 알림톡 서비스 지원으로 공사·용역 등 대민업무의 투명성을 강화하고, 민간보조사업자에게까지 교육을 확대하여 보조금 집행 및 관리감독을 강화해 나가고 있다.

이외에도 소통하고 이해하는 조직문화 정착을 위해 전 직원 희망 보직제 도입, 세대별 맞춤형 청렴교육 실시, 부서 자체 교육 및 청렴관련 정보 공유 등을 통해 내부청렴도 개선에도 집중했다.





김진태 도지사는 "청렴은 부패방지, 이해충돌을 넘어 적극행정 등 우리가 하는 행정의 모든 것을 의미한다"며 "강원도가 중앙정부로부터 규제를 풀어달라고 외치는데, 정작 도민들을 괴롭히고 있는 일은 없는지를 세심히 살펴봐 주길 바란다"고 당부했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

